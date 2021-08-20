日本「國寶級帥哥」票選公開！佐藤健才排第四　搶下冠軍的是他

▲日本票選國寶級帥哥。（圖／twitter@oricon、twitter@tx_cherimaho《30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい》花絮照、《ViVi》官網）

文／女子學

「國寶級帥哥排行榜」是日本知名女性時尚雜誌《ViVi》的人氣企劃，內容是邀請讀者票選出顏值最高、令人心動的男星，每年會舉辦兩次，每次公布就會引起熱烈討論，去年（2020）下半年的總投票數更是高達四十五萬票，而今年（2021）上半年有超過三十萬來自日本及海外的讀者投選，而除了票選結果外，也會參考入選者在今年上半年度的話題性、作品數、廣告數、社交平臺熱搜度、媒體曝光等來進行評比。

此榜單以往只有「NEXT」和「NOW」部門，而 2020 年才新設了「ADULT」部門，今年上半年是誰榮獲桂冠呢？一起來看看有沒有你的 pick！

「ADULT部門」

▲町田啟太（圖／IG@keita_machida_official）

「ADULT部門」入選者是30歲以上，有著成熟男子魅力的男星們，榮獲冠軍是劇團 EXILE 成員町田啟太，以演員活動多年的他，在 2020 年與赤楚衛二（「NOW部門」第五名）共演由漫畫改編《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》而紅遍亞洲，劇中的體貼深情形象和高超的演技令人著迷。

人氣直線上升的町田啟太也因此戲約和代言不斷，不僅迎來初主演日劇《西荻窪三星洋酒堂》，還參演 NHK 大河劇《直衝青天》演繹「鬼之副長」土方歲三一角，而在 Netflix 原創日劇《今際之國的闖關者》中也有出彩表現。此外，還有一個為町田啟太量身打造的企劃「畫一部以我為題材的漫畫然後拍成電視劇」，向日本及海外募集，再選出最適合的一部由他主演，而台灣也有團隊投稿，希望能被選中啊！

「NOW部門」

▲松村北斗（圖／IG@sixtones_official）

22 至 30 歲之間的「NOW部門」，此次選出的首位是傑尼斯推出的男子組合「SixTONES」的成員松村北斗，曾多次入圍的他，終於奪下「NOW部門」冠軍。松村北斗曾參演《私立馬鹿蘭高校》、《一億元的分手費》、《Red Eyes 監視搜查班》等戲劇，也與森七菜雙主演愛情電影《Liar╳Liar》，以偶像和演員身分活躍的他知名度日漸上升，期待未來能看到他更多的精采作品。

▲赤楚衛二（圖／映画『思い、思われ、ふり、ふられ』公式twitter@furifura_movie）

另外，值得一提的是獲得第五名的赤楚衛二，因為町田啟太共演《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》在亞洲獲得高人氣，在劇中的可愛度破表，讓亞洲的姨夫姨母止不住笑容啊！挾著爆紅氣勢，赤楚在《鐵證懸案～真相之門～》、《我家女兒交不到男友》、《監察醫 朝顏》等劇客串演出，近期還參演《她很漂亮》飾演古靈精怪的男二，再度讓人氣直線攀升！

「NEXT部門」

▲傑尼斯「Snow Man」的成員 Rau（圖／twitter @sore_snowman）

「NEXT部門」則是 22 歲以下星途備受看好的男星，這次的第一名是傑尼斯「Snow Man」的成員 Raul，本名為「村上真都Raul」的他，在近期即將上映的漫改電影《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》中演出三浦界一角而獲得關注。

各部門 Top 10

「ADULT部門」排行榜

第1位 町田啓太

第2位 玉森裕太（Kis-My-Ft2）

第3位 櫻井翔（嵐）

第4位 佐藤健

第5位 中村倫也

第6位 大倉忠義（関ジャニ∞）

第7位 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）

第8位 田中圭

第9位 竹野内豊

第10位 綾野剛

「NOW部門」排行榜

第1位 松村北斗（SixTONES）

第2位 吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

第3位 目黒蓮（Snow Man）

第4位 川西拓実（JO1）

第5位 赤楚衛二

第6位 佐藤勝利（Sexy Zone）

第7位 髙橋海人（King & Prince）

第8位 新田真剣佑

第9位 YUTA悠太（NCT 127）

第10位 道枝駿佑（なにわ男子）

「NEXT部門」排行榜

第1位 Raul（Snow Man）

第2位 松田元太（Travis Japan）

第3位 高橋文哉（20）

第4位 鶴房汐恩（JO1）

第5位 長谷川慎（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

第6位 板垣李光人

第7位 浮所飛貴（美 少年）

第8位 宮世琉弥

第9位 高橋恭平（なにわ男子）

第10位 井上瑞稀（HiHi Jets）

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