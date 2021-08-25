慣性「討好別人」是種壓力！學會「拒絕」才能找到舒適的人際關係

▲為了討好別人，而不敢拒絕別人（圖／Pinterest，下同）

文／女子學

與人相處，最困難的部分莫過於拒絕別人。

別人的邀請、別人的委託，尤其是我們想要討好的對象、上司、主管，有時候就成了我們的人際壓力。

那種推託不掉的感受，有時候往往是我們壓力的來源。

但是，有沒有可能，我們要拒絕的情形，沒有我們想像中複雜呢？這得深究我們為什麼會想討好一個人？是升遷的機會嗎？還是怕自己丟了這份工作？

而這些恐懼，又是從哪裡來的？

擔心被拋棄，不敢拒絕

在我們長大的過程中，是不是總是得不斷討好別人呢？如果沒有符合家人、老師的期望，他們是不是就不願意愛自己了？是不是經歷過那種老是被威脅著要被丟掉的關係呢？還是經歷過不聽他們的話，就會當著全班的面前被數落呢？記得我國小的時候，有一個老師，會把同學們按照成績分組。有一個組，就是老師遺棄的對象，類似放牛班的概念。老師對於那一組的同學，幾乎是放棄的狀態，對他們不聞不問，或是冷嘲熱諷。

這一些關係，都有可能會複製到我們長大之後。進了職場、面對人際，總是得扮演起討好者的角色，如果做得不好，可能就會擔心自己會再次被拋棄，重現小時候自己被老師遺棄的感覺。在我們長大之後，我們確實有著較多的能力去覺察自己。但是有些時候，我們還是會受到過去的影響，進而陷入害怕被拋棄的迴圈裏面。我們沒有意識到是小時候那些被不良對待的後果，讓我們這麼害怕丟掉一份工作，或是丟掉一段人際關係。

會害怕是一定的

於是，我們在接受別人的請託時，表面上看似只是別人的請託，卻沒有想到背後滾著一大堆我們的擔憂和害怕在背後。於是，我們便不知不覺地不斷做自己不想做的事情，只因為害怕自己達不到對方的期望。

不過，沒關係的。意識到這件事情，就已經是很了不起的一件事了。讓我們練習去回頭看自己的生命，有多少的過去正在影響著現在的我們？會害怕是肯定的，但同時也讓我們試著覺察到，原來自己正在重現過去的那些對話模式、那些恐懼感與焦慮感，如此一來，我們才有機會告訴自己：「現在是現在，過去是過去，我們有機會做出不一樣的選擇。

在拒絕別人的時候，或許會有一些害怕，或許會有一些虧欠，那也沒關係，告訴自己：「我正在經歷一段不一樣的人生旅程。」

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