出油冒汗都不怕！「超持久眼妝」盤點，讓你成為精緻小姐姐

▲重視眼妝的持久度成為妝容關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

自疫情爆發後，「持妝」成為網友討論頻率最高的彩妝關鍵字，而台灣悶熱潮濕氣候更考驗彩妝持久度，眼妝是口罩妝中唯一外露的五官，精細線條一旦斑駁就會立刻露餡，因此「抗暈持久」才是妝容決勝點。

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採用日本研發超持久防水配方，超快乾瞬間持久定型，富含6種美容液成分，上妝同時滋養睫毛。

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暖橘棕限量色不僅弱化黑色眼線過度的銳利感，融入燦爛陽光的暖橘色，使得眼周更為顯白，增加雙眸溫柔感，提升眼影的搭配度。

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滑順上色，輕輕一抹漂亮顯色不拉扯眼周肌膚，用指腹即可輕鬆暈染出絕美漸層感，快速、無須工具或技巧。對於彩妝新手來說也是零負擔立刻上手，輕鬆畫出乾淨裸妝。

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