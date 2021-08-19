fb ig video ETtoday search mobile

出油冒汗都不怕！「超持久眼妝」盤點，讓你成為精緻小姐姐

>

▲▼持久眼妝。（圖／品牌提供）

▲重視眼妝的持久度成為妝容關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

自疫情爆發後，「持妝」成為網友討論頻率最高的彩妝關鍵字，而台灣悶熱潮濕氣候更考驗彩妝持久度，眼妝是口罩妝中唯一外露的五官，精細線條一旦斑駁就會立刻露餡，因此「抗暈持久」才是妝容決勝點。

▲▼持久眼妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Kissme 花漾美姬超！持久立挺翹濃防水睫毛膏，#01，499元。

採用日本研發超持久防水配方，超快乾瞬間持久定型，富含6種美容液成分，上妝同時滋養睫毛。

▲▼持久眼妝盤點。（圖／品牌提供）

▲dejavu 就是不暈柔霜眼膠筆，#暖橘棕，350元。

暖橘棕限量色不僅弱化黑色眼線過度的銳利感，融入燦爛陽光的暖橘色，使得眼周更為顯白，增加雙眸溫柔感，提升眼影的搭配度。

▲▼持久眼妝盤點。（圖／品牌提供）

Benefit 畫眉舉世無霜，800元。

全新獨家36小時防水持妝顯色配方既自然又飽和，輕柔奶油霜狀質地好控制、延展性佳，畫上眉毛的那瞬間由霜狀化為粉霧狀，打造柔和又擬真的眉妝，

▲▼持久眼妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi brown 流雲持久防水炫彩眼影筆，1,200元。

滑順上色，輕輕一抹漂亮顯色不拉扯眼周肌膚，用指腹即可輕鬆暈染出絕美漸層感，快速、無須工具或技巧。對於彩妝新手來說也是零負擔立刻上手，輕鬆畫出乾淨裸妝。

►盛夏必備！「香氛減壓」正夯，一秒安撫躁動肌膚身心

►拒絕脫妝土石流！「5款輕底妝」推薦，薄透就像沒上妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

性感歌后發福判若兩人！「運動裝腫一圈」網卻罕見大讚：真性情

「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨 掌握睡前90分鐘　史丹佛研究：3個方法讓你睡更好 2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕 「願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看他是否真的愛妳 別再討厭香菜！營養師曝香菜5大好處：促消化還能改善記憶力 口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！ 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面