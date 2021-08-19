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IKEA推出2021年「低價目錄」　破百款商品最低1元起

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▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

▲IKEA舉辦2021年度發表會，公布居家消費大勢，並宣布有千項新品登場。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA今（8／19）舉辦年度新品發表會，宣布居家趨勢與年度計畫，去年12月IKEA對外公告停刊發行70年的紙本目錄，今也公開將以「新生活靈感日曆」取代，而品牌強項之一的低價元素，也透過重新整理的「低價目錄」發揚光大，集結百項單件「百元以下」的單品，以最低1元起的賣點讓民眾有效率省荷包。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

▲IKEA推出低價目錄。

瑞典居家品牌IKEA今發佈旗下《全球居家趨勢大調查》，針對37個國家、38,210位民眾進行調查，發現比起2020年，人們開始感受家的重要，認為家是避風港以外，更開始動起來、著手打造符合自己心中的理想居家空間，平均每5人當中就有2人在疫情期間動手進行居家改造。另外，IKEA也針對調查總結出人們心目中理想居家的三大關鍵字，包括共享、彈性與療癒。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

有限的空間中，方便移動以及多功能的家具更顯重要，像是多用途的沙發床，讓空間能更靈活的運用。

因應全球的居家趨勢，家也從休息的場域轉化出用餐、工作、運動與遊樂休閒等更多用途，因此在有限的空間中，選擇方便移動以及多功能的家具更顯重要，包括沙發床，以及更輕巧移動的收納設計，都成為熱門選項。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

▲今年全新推出實木材質的IVAR附輪腳收納盒，輕巧且方便移動，更能妥善運用層架下方或桌下等零碎空間。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

▲BAGGEBO系列則提供完整的客廳收納組合，兼具簡約時尚設計與親民價格兩大優勢，組裝簡單，特別推薦給小資族或租屋族。

而面對疫情與無法隨心所欲外出、與大自然親近，從家中獲得愜意療癒感更顯重要。根據調查，近半數的人開始發展在家的興趣，像是烹飪、居家運動、園藝等，創造個人me time、享受生活。擁有綠意室內角落，或強化陽台空間都是需求增高的面向。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

▲超值百搭的ENHET系列登場，主打高彈性的組合讓小空間也能別出心裁。

不花大錢的美好生活每個人都愛，看準這點，IKEA也首度於官網推出「低價目錄」，以創意編排從第1至100頁，正好對應單品價格1元至100元，從破萬件商品中整理出最超值的低價清單，讓消費者能按圖索驥。

▲IKEA 2021年度發表會。（圖／業者提供）

另取代型錄的「新生活靈感日曆」，則以每週七天會根據不同地區、天氣以及日期等綜合因素，提供消費者不同的心情小語與靈感圖片，也依據日常需求提出包括消暑、周一放鬆、月底精打細算、周末宅在家與收納等7個主題，搭配設計師的說明影片或規劃影片，讓民眾更有靈感。

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關鍵字：

IKEA, 低價目錄, 型錄, 新生活靈感日曆

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