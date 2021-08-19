2021秋冬最夯6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻

▲許多女星都已換上今年秋冬的流行髮型。（圖／翻攝IG@hyunah_aa、@xeesoxee）

記者張毓容／綜合報導

雖然現在天氣還很熱，但時序即將邁入秋冬，接下來要換什麼新髮型你想好了嗎？法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶解析2021 FW髮型趨勢，列出今年秋冬最不容錯過的6種流行髮型，其關注重點在於減齡感、帥氣感與仙氣感，同時透過瀏海的變化，帶出不同風格的韻味，也是秋冬髮型的一大重點，包含泫雅、太妍、「最美小三」韓素希等女星全換上，快來看看你喜歡哪種。

＃減齡瀏海＋鮑伯



帶點隨性彎度的減齡瀏海強勢回歸，也很適合打造溫柔小姐姐風。瀏海長度要介於眼上與眉毛之間，而蓬鬆度與隨性彎度的營造則是讓瀏海顯得溫柔又有型的關鍵，能讓長髮、中長髮女子倍增溫柔感。像是最近演出《無法抗拒的他》備受關注的「最美小三」韓素希（韓韶禧）、韓藝瑟都是這種髮型。

▲減齡瀏海搭配中長髮，立即有溫柔小姐姐fu。（圖／翻攝IG@stonehenge_official、@han_ye_seul_）

追求時髦有型的人，則可試試搭配今年秋冬的另一大勢，將法式慵懶、俏麗性感與與前衛元素完美融合的減齡鮑伯，減齡瀏海＋耳下鮑伯的組合，能襯托五官，使臉型看起來更小更精緻，也可利用電捲棒增添捲翹度與蓬鬆度，帶出復古慵懶氣息。包含楊丞琳、《上流戰爭》李智雅都換上了這種減齡瀏海＋鮑伯。

▲減齡瀏海搭配耳下鮑伯也很適合。（圖／翻攝IG@rainie77、《上流戰爭》劇照）

＃氣勢短髮



《我的上流世界》女主金瑞亨又帥又美的短髮與半油頭造型，就像女王與王子的綜合體，成為新一代都會女子嚮往的帥氣指標。新一代的半油頭，不再拘泥將所有頭髮all back，而是透過將瀏海夾捲、保留少許前額髮絲的垂墜變化，襯托出髮絲的唯美流動線條，就能打造簡單俐落卻又帶有致命女人味的造型。這種高冷女王髮型，連IG紅人、人氣模特Taylor Lashae也很喜歡用。

▲最新流行半油頭有氣勢同時又有女人味。（圖／翻攝IG@kim_seohyung、@taylorlashae）

＃中分回歸

可氣勢可隨性的中分髮重回主流，無論是中分齊切短髮，中分低馬尾、髮髻，或是微蓬鬆、帶有自然流動感的中長髮、長髮，都是今年秋冬建議可以嘗試的髮型。像是韓國女星高俊熙、鄭秀晶Krystal都是代表。

▲中分髮是許多女生長年的熱愛。（圖／翻攝IG@gojoonhee、@vousmevoyez）

＃黑茶色、蜜桃煙燻粉



像是女團aespa成員Karina、韓藝瑟，不少藝人今年秋冬紛紛回歸黑茶髮色，透過前額髮絲的造型變化，帶出兼具華麗氣質與氣勢的暗黑公主風格。

▲不敢嘗試太亮的髮色又怕原生髮太無聊，可嘗試氣質黑茶色。（圖／翻攝IG@karina__aespa、@han_ye_seul_）

想漂髮、染特殊色的人，則可嘗試像是性感女神泫雅、太妍最近的俏皮鮮活「維他命系漂髮」，帶有粉色，或是一點橘色調的蜜桃煙燻粉，為造型注入活力，同時更襯托膚色，讓肌膚更顯白皙，整個人彷若在閃閃發光。

▲蜜桃煙燻粉不僅顯白，更自帶仙女感。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss、@hyunah_aa）

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