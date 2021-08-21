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大同電鍋竟有櫻花粉、釉蜜紅！特價3180元起　煮飯也能滿足少女心

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文／C編

以米飯為主食，用電鍋煮飯相當普遍，有些一用甚至就是10幾20年，其實可以趁著特價換個全新的電鍋，「Her和她」推出「TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋」，有浪漫的玫瑰粉、鮮亮的釉蜜紅可選擇，原價3490元起、特價3180元起，讓下廚也能有好心情。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／Her）

▲「TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋」，釉蜜紅（左）原價3690元、特價3290元，玫瑰粉（右）原價3490元、特價3180元，點我購買

電鍋的好用之處，相信大家都知道，操作簡單、耐用又好用，既然功能強大無庸置疑，那麼外觀便成為挑選時的指標。獨家色「玫瑰粉」，塗層帶有珠光色澤，讓電鍋看起來沒那麼陽剛，反而多了一點少女味，看起來很可愛，煮飯都能有戀愛感，「釉蜜紅」前衛搶眼，想讓廚房裡多些大膽、跳躍的元素，相當適合，電鍋是每天都用得上的家電，挑個喜愛的顏色，讓廚房加分、心情也愉悅。

▲飯菜。（圖／Pexels）

▲好吃的米飯，絕對是一整餐的關鍵。（圖／Pexels）

鍋蓋、外鍋、內鍋均採用SUS 304不鏽鋼材質，安全無虞，一鍵式蒸煮、360度環繞式水蒸氣加熱食物，鍋內不斷循環熱能均勻滲入食材內部，營養健康不流失，除了煮飯，許多菜餚也能以電鍋烹調，只要將食材準備好、放進鍋內、外鍋加水，一鍵就可以搞定魚、蝦等海鮮，或是蒸蛋、滷肉都方便，夏天也能用來煮綠豆湯、紅豆湯等甜品，在修煉廚藝之前，先換個電鍋更實際。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲大同,電鍋,煮飯,Her和她。（圖／Her）

▲「TATUNG大同10人份全不鏽鋼電鍋」，釉蜜紅（左）原價3690元、特價3290元，玫瑰粉（右）原價3490元、特價3180元，點我購買

關鍵字：

大同, 電鍋, 煮飯, Her和她, Her

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