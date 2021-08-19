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林心如戴2500萬鑲鑽冠冕復工　曝結婚五年來第一次變「煮婦」

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▲林心如為法國珠寶Chaumet高級珠寶展復工。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

法國珠寶Chaumet舉辦Torsade de Chaumet高級珠寶展，於今（19日）請到藝人林心如與丁春誠出席，因疫情爆發工作停擺，林心如三個多月來幾乎都待在家，這回首次復工她就戴著價格2500萬的冠冕高調亮相，自豪要當自己的女王。不過在家待了許久，林心如和老公霍建華以及4歲女兒朝夕相處，她也透露心境轉變，「結婚5年來，第一次覺得自己是家庭主婦。」

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲林心如佩戴價格2500萬的Torsade de Chaumet冠冕出席活動 。（圖／品牌提供）

林心如此次佩戴價格2500萬的Torsade de Chaumet冠冕，系列利用現代線條做出柔美感覺，讓她直呼愛不釋手，而且因頭戴皇冠所以不能輕易「低頭」，更讓她有感而發：「雖然不是生來就是公主，但可以在自己的世界當女王。」林心如還心儀與她同名的Ruby系列彩色寶石，跳脫過往彩寶容易顯得成熟的刻板印象，休閒優雅搭配頗有不同感覺。

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲林心如時隔三個多月首次公開露面。（圖／品牌提供）

林心如時隔三個多月首次出席公開活動，被問到上週的七夕情人節如何過，林心如頓時失憶想不起來，她解釋是因在家三不五時喝酒，這段時間酒量大增，記憶力卻跟著下降，她還補充：「疫情期間基本上24小時都在家，結婚5年來第一次覺得我是家庭主婦，每日固定行程就是上網買菜、煮菜。」林心如不忘透露自己的拿手菜是滷肉飯、三杯雞，但要控制身材只能吃一兩口，不過老公霍建華卻很捧場，不光愛吃，就連林心如在家中素顏的模樣，霍建華也不覺得有差。

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲丁春誠偏愛簡潔的珠寶款式， 18K 白金胸針是最愛 。（圖／品牌提供）

身兼策展人的丁春誠這回終於切換回藝人身份出席活動，他對於珠寶一向有獨到眼光，「發現這一次的設計很打動我，有越來越多男性使用珠寶，像是潮流愛戴珍珠項鏈的，中性設計大家都能一起戴，符合現在流行的極簡藝術線條。」被問及最喜歡身上哪一件珠寶？丁春誠很難選出最愛的，但硬要選的話，他說會選胸針，因為掛在衣服上和戴在肌膚上效果又不太一樣，而且自己神經大條，怕會撞到珠寶。

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲林心如、丁春誠 。（圖／品牌提供）

▲Torsade de Chaumet高級珠寶展展出超過50件、總價約7億台幣的主題作品； 18K 白金可轉換式項鏈。（圖／品牌提供）

此次Torsade de Chaumet高級珠寶展於8月19日至8月21日舉行，展出超過50件、總價約7億台幣的主題作品，由品牌標誌性的皇家藍延伸至純白現代的藝廊空間，其中的Torsade de Chaumet多層次長項鏈精選來自莫三比克、色澤一致的頂級紅寶石，在不對稱的螺旋扭紋間綻放鮮豔奪目的色彩，更加突顯長項鏈的垂墜效果；還提供了沉浸式互動拍照體驗區，採用百頁式鏡面將凝定的動態捕捉下來。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

林心如, 丁春誠, Chaumet

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