不知不覺變醜了！睡前6個錯誤動作，讓你毀了好肌膚

▲帶妝睡覺真的很傷肌膚。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Lily

不少人在睡前都有一套自己的保養儀式，但有時候護膚不成反而超傷肌膚，以下6個常見的保養錯誤，現在就趕快改過來！

#不卸妝就睡覺

在外帶妝一整天，加上空污粒子容易附著在肌膚表層，髒污加上彩妝使得毛孔堵塞， 若不卸妝很容易衍生一連串肌膚問題

#敷著面膜就睡著了

不少人會趁著睡前敷面膜，但一不小心睡著，敷到面膜紙都乾了，反而會倒吸肌膚水分，使肌膚變得更乾燥，若疲憊已有睡意，不妨用晚安面膜替代片狀面膜，就能敷得更安心。

#以為擦了化妝水就算保養好

雖說夏季可以簡化保養，很多人誤以為洗臉、化妝水就算是做完保養，要記得無論如何要再加一層乳液，將水分密封在肌膚裡，以免在冷氣房睡了一晚，肌膚越來越乾。

#眼霜不需要天天使用

老化的第一道細紋最容易出現在眼周，因此必須把眼霜當作每日基本保養，白天塗抹眼霜效用主要是針對保濕和防護，夜晚睡前薄薄一層幫助緊緻修復。

#保養不按順序使用

保養產品的使用順序是很重要的，較容易吸收的、質地較清爽的要放在前面，正常來說應該是化妝水→精華液→乳液才能讓保養效果發揮無限大。

#睡覺不關燈

睡覺是肌膚修復的黃金期，體內會分泌一種褪黑激素來進行修護，而燈光會大大減少褪黑激素生成，因此建議晚上睡覺盡量別開燈，睡覺前30分鐘滑手機，容易影響褪黑激素分泌，進而干擾睡眠。

►口臭又冒痘？營養師推薦5款「排毒蔬菜」，趕快吃起來！



