契爾氏大罐「淡斑神器」、「保濕霜」都特價了！1420元起必須囤

文／C編

來自美國的醫學科研化妝品牌KIEHL'S（契爾氏）深受許多年輕女孩喜愛，因為價格在專櫃來說不算太貴，加上東西好用，所以百貨週年慶時，總可以看到年輕女孩為它大排長龍，現在不需要去專櫃人擠人，直接在家就可以買到品牌人氣保養，有「激光極淨白淡斑精華」、「冰河醣蛋白保濕霜」，都是大容量，折扣後相當划算。

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▲契爾氏冰河醣蛋白保濕霜125ml（左）原價1850元、特價1420元，激光極淨白淡斑精華100ml（右）原價4000元、特價2650元，點我購買。

網路上瘋傳的「淡斑神器」，就是契爾氏的激光極淨白淡斑精華，台灣女孩一年四季都注重美白，其中這款淡斑精華在網路上被推爆，「擦久臉會有透亮感，愛死」、「契爾氏淡斑美白很有感、淡化痘疤也很有效」，可見真的厲害。

契爾氏淡斑精華添加高濃度激光活能C、高純度保濕甘油、高效能普拉斯鏈，幫助肌膚抑制黑色素生成，提升肌膚保濕度，維持水潤柔嫩，同時深入肌底，協同膠原蛋白作用，讓肌膚彈潤澎嫩，一次改善肌膚多種問題。

▲認真保養，肌膚會回饋妳。（圖／Unsplash）

夏天使用「霜」類的產品，最怕覺得黏膩、悶熱，但這瓶冰河醣蛋白保濕霜是一年四季都超級熱賣，因為一抹就很輕盈，完全不會有乳霜的厚重感，甚至有不少人都無法離開它，大呼：「我也是這罐，超好用」、「我也是最愛它」、「真的很好用，買了好多罐」。

保濕霜富含萃取自極地的冰河醣蛋白，提供肌膚水潤柔嫩的保濕效果，更添加親膚性植物果油，讓保濕霜質地輕盈好吸收，補水保濕的同時也不怕造成肌膚負擔，完全不黏膩，超保濕、超輕盈，24hr澎潤柔嫩。

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