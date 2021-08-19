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8月必買／倩碧撫紋小熨斗很聰明、香緹卡「公主之花」噴霧超迷人

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、clinique IG

每個月總是有很多保養單品推出，到底有哪些是該入手的單品呢？《ET FASHION》就整理多款必買的單品，身為保養控一定要搶先知道新品訊息，以免錯失好用單品的機會。

1.倩碧 天才激光修護煥膚精華

▲8月必買,倩碧,香緹卡,蘭蔻,。（圖／品牌提供）

現代人因為長時間使用3C產品，加上疫情、壓力的影響，肌膚老化速度加快，因此需要更高效的營養成分來加強保養，倩碧就推出「天才精華」裡面擁有高濃度的HPR新世代A醇精華，可以幫助肌膚撫平細紋、同時增加澎潤度，重現年輕緊緻。

2.香緹卡 橙花平衡活力露

▲8月必買,倩碧,香緹卡,蘭蔻,。（圖／品牌提供）

香緹卡過去以優雅、細緻的保養聞名，最近運用「公主之花」美稱的苦橙花，在凌晨時分運用手工摘採，並且搭配古老傳統蒸餾的方式取得苦橙花精華，100%植物萃取的能量，噴灑在肌膚上，可以幫助重現年輕活力。

3.蘭蔻 絕對完美黃金玫瑰永生活萃

▲8月必買,倩碧,香緹卡,蘭蔻,。（圖／品牌提供）

裡面凝聚了由數百萬顆「四季玫瑰」再生分子組成，高達50倍濃縮的「永生修護極萃」，能讓肌膚修護、賦活等積極抗老效能發揮得更快、更好、更精準到位，細緻的玫瑰花香讓人使用起來就像公主一樣，沉浸在滿滿的花香之中。

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關鍵字：

8月必買, 倩碧, 香緹卡, 蘭蔻

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