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這樣拍才夠藝術感！5招構圖法必學　讓妳拍美食看起來更好吃

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文／Squid

現代人人手一支智慧型手機，去哪裡玩、吃什麼東西都要拍照留下紀念，但想要拍出厲害的照片，可不是快門按按這麼簡單，一定要先了解構圖，才能讓畫面拍得有質感，以下就是美食攝影必學5種經典構圖，先從模仿開始，逐漸拍出具有感覺的照片。

1.居中構圖

▲構圖,拍照,美食,iphone。（圖／pexels）

中心構圖比較適合主體只有一個的畫面，透過居中構圖讓焦點集中在中心，但切記你的主體一定要夠吸引人，是最簡單也是最容易使用的構圖之一。

2.三角形構圖

▲構圖,拍照,美食,iphone。（圖／pexels）

就是畫面中的構圖關係為三角形，像是圖中的蛋糕剛好可以組成一個三角形，適合3個或是多個物件，只是大概一個位置的方向，實體拍攝不要完全被這個限制住。

3.對角線構圖

▲構圖,拍照,美食,iphone。（圖／pexels）

對角線構圖比較適合兩個為主體的畫面，將兩個主體擺放出對角線的位置，讓畫面更有動感，弱勢搭配上淺景深，那照片會很有單眼拍出來的感覺，更好看、有質感。

4.留白構圖

▲構圖,拍照,美食,iphone。（圖／pexels）

留白構圖是一種非常藝術和具有設計風格的構圖，不需要加太多的東西，給予畫面適當的空間和留白，可以呈現出畫面的呼吸感跟藝術風格。

5.三分法構圖

▲構圖,拍照,美食,iphone。（圖／pexels）

三分法透圖就是常說的九宮格構圖，在兩條線交接的位置，是最容易吸引我們視覺注意的區域，因此拍照的時候別忘了把九宮格功能叫出來，可以方便構圖拍出美美的照片。

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關鍵字：

構圖, 拍照, 美食, iphone

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