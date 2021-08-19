趙麗穎每次出鏡都美成仙！幕後彩妝師用「萬元底妝」打造完美肌膚

記者李薇／綜合報導

趙麗穎復出螢光幕之後，很多網友都覺得她不一樣了，可以說是越來越美麗，以前圓圓的臉蛋也越發削尖，看起來仙氣十足，對於她的妝容，幕後彩妝師穆建明日前上小紅書就分享女明星常用的單品，竟然是出自高貴大品牌，用起來絲毫不心疼。

▲趙麗穎的妝總是貼膚又自然。（圖／穆建明微博）



身為趙麗穎的彩妝師，穆建明上小紅書分享他為女明星化妝時會用的單品，光是粉底液就讓人嚇一跳，竟然是出自肌膚之鑰的精質光采粉底乳霜，一瓶台灣要價9500元，將近快破萬，他說，「女明星所有的膚質我都用這一款，因為妝效自然，輕薄滋潤，遮瑕力也夠」。

▲趙麗穎的彩妝師穆建明分享自己的化妝包單品。（圖／穆建明微博）



還有必帶的就是TOM FORD的玻尿酸保濕噴霧，在化妝完之後噴，或是皮膚比較乾的情況下，跟粉底液混合使用，讓底妝更持久；除了這個之外，遮瑕也是帶肌膚之鑰的裸肌光采輕妝條，「我遮瑕一般都是遮黑眼圈或是痘印比較多，因為它很滋潤，皮膚差的人可以直接當粉底拍開，都沒問題。」

▲穆建明也曾幫楊紫化過妝。（圖／穆建明微博）



除了高貴的肌膚之鑰，穆建明也會用韓系品牌ETUDE的睫毛雨衣（淺藍色膏狀），作為最後定型的關鍵，也可以避免睫毛膏暈開。在眼影色系上面，他也喜歡帶著整套大地色眼影，因為上完之後眼睛不會「泡泡的」，讓眼睛看起來更深邃。