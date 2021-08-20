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軍事迷快看！百年靈「飛虎隊」限量錶帥爆　迪士尼設計的Logo躍上面盤

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▲百年靈出全新AVENGER AVG飛虎隊限量腕錶致敬飛行戰鬥中隊「飛虎隊」迎來80週年。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁、陳雅韻 / 台北報導

瑞士腕錶品牌百年靈（BREITLING），為致敬二戰期間創立至今迎來80週年的飛行戰鬥中隊「飛虎隊」，推出全新AVENGER AVG飛虎隊限量腕錶，並將象徵著飛虎隊的標誌「帶有翅膀的老虎」注入錶面，以獨特方式典藏輝煌的歷史，每只錶背也都被刻上了獨一無二的專屬流水編號，全球僅限量63只，來彰顯其稀世珍貴。

▲百年靈 AVENGER AVG飛虎隊限量腕錶 。（圖／品牌提供）

▲百年靈 AVENGER AVG飛虎隊限量腕錶 。（圖／品牌提供）

▲象徵著飛虎隊的標誌「帶有翅膀的老虎」標誌，成為此次限量錶款重點。（圖 / 品牌提供）

百年靈AVENGER AVG飛虎隊80週年限量腕錶，靈感取經自擁有輝煌戰績的飛行戰鬥中隊——中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group，簡稱AVG），後又因隊中飛行員駕駛的戰鬥機上方、吸睛搶眼的「帶有翅膀的老虎」標誌，而被多數人稱為「飛虎隊」，這個出自全球知名動畫公司迪士尼之手的童趣Logo，更成為此次限量錶款的重點，也剛好呼應了品牌「帶有翅膀」的經典標誌。

另外，本此品牌特別邀來擁有深厚飛行背景的田在勱將軍擔任顧問，從構思開始到研發，他都全程積極參與，並花了2年時間攜手打造此錶款，全球限量63只之外，僅限台灣發行，每只錶背也都被刻上了獨一無二的專屬流水編號。

▲百年靈 AVENGER AVG飛虎隊限量腕錶 。（圖／品牌提供）

▲此事限量腕錶系列是以2019年復仇者復仇者夜間任務兩地時間腕錶為原型。（圖 / 品牌提供）

本次限量腕錶，是以2019年發表的爆款錶，百年靈AVENGER AUTOMATIC GMT 45 NIGHT MISSION復仇者夜間任務兩地時間腕錶為原型，黑底白字的面盤加上塗有Super-LumiNova®螢光塗層的指針和時標，讓錶迷們無論何時何地都能輕鬆讀取時間，45毫米DLC塗層鈦金屬增添錶款時髦感，且錶殼質輕堅硬外，同時具備300米的防水機能，百年靈自動上鏈32型自動機械機芯則悄悄隱身在錶殼之中，擁有約42小時的動力儲存。

▲▼Bell & Ross 。（圖／公關照）▲▼Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲法國空軍巡邏兵飛行表演隊佩戴Bell & Ross限量500只的BR 03-94 PATROUILLE DE FRANCE計時碼錶，195,000元。（圖／Bell & Ross提供）

同樣與空軍關係密切的Bell & Ross，近期獲法國空軍於1953年成立的巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）指定為腕錶夥伴，特別打造限量500只的BR 03-94 PATROUILLE DE FRANCE計時碼錶，不僅面盤下方印有飛行表演隊的徽章標誌，包括高科技陶瓷材質錶殼、各項功能設計、容易閱讀等特性也都符合專業需求，供飛行員升空時佩戴。

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, 腕錶, 限量, 飛虎隊

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