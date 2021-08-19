「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方

記者王則絲／台北報導

美國休閒服品牌Abercrombie & Fitch（A&F）以標誌性的「麋鹿」LOGO廣為人知，過往是最熱門的代購服裝品牌之一，先前就一直有謠傳要登入台灣，這次則是真的由精品選貨店初衣食午代理進台灣，雖然目前尚無官方消息，不過網上的徵才訊息卻是提前露餡，顯示Abercrombie & Fitch將在台中、台南三井outlet各展一間店。

▲Abercrombie & Fitch即將在台灣展店。（圖／達志影像）



A&F曾鼎盛一時，以往可說是一個「新潮」的象徵，當時隨處可見路上人們穿著A&F的衣服，包括性感的形象、拓店時的肌肉男宣傳手法、店內獨特香水味⋯⋯都是「回憶殺」，尤其是七、八年級生也許更有感，而後因各大快時尚品牌接連崛起，加上曾引起種族歧視、身材歧視、財物問題⋯⋯等不少風波，A&F競爭力下降，聲勢也慢慢變弱。

▲Abercrombie & Fitch展店徵才訊息。（圖／截圖自官網）



過去多次謠傳要在台灣展店的A&F，總是不了了之，這次因精品選貨店初衣食午於徵才網上張貼的訊息才提前露了餡，A&F首度進駐台灣，將一次落腳兩個地點，分別為台中和台南的三井outlet，一登台就選在outlet開店頗耐人尋味，不過也表示未來店內必定有優惠商品可逛，對此三井回覆：「詳細還待招商與品牌端的合約確定後才會明確。」初衣食午則表示內部還在討論中，正式的官方資訊還有待公佈。

▲台南三井。（圖／三井提供）