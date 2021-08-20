難怪一直胖！營養師曝「12個發胖壞習慣」：體積小食物是陷阱

▲有些生活習慣就是讓你不停發胖的元兇。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

應該不少人都有相同疑問，明明自己沒有吃很多，卻一直胖起來；或是很認真減肥，卻瘦不了，還有發胖的趨勢？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就揭秘12個「發胖壞習慣」，小心有些看似沒影響的生活小習慣就是讓你不停發胖的元兇！想要維持身材、成功瘦身，快改掉這些惡習。

1.常常只吃一餐



蕭瑋霖表示，這是最常聽到有人用的減肥方法，但只吃一餐容易使得整體熱量攝取不足，造成基礎代謝率下降，若回復正常飲食，一定會復胖。

2.長期睡眠不足



許多研究都證實，睡眠能幫助荷爾蒙代謝正常，若睡眠不足會影響荷爾蒙，造成脂肪堆積，建議每天至少要睡滿6小時。

3.飲食速度太快

人體的飽食感要用餐後約20分鐘才會出現，吃飯吃太快容易吃下過多食物，導致熱量攝取過量。

4.水分補充太少

水份充足可幫助提高代謝，且水分不足容易口渴，容易讓人想喝飲料，導致肥胖。

5.不吃正餐吃點心

別以為正餐份量大熱量較多，點心較小熱量就會較少，捨棄正餐吃點心，除了營養素攝取不足外，還容易吃下過多熱量。

6.喜歡沾醬、調味料

許多醬汁、調味料都是高糖高鈉高熱量，不僅容易水腫，還是累積脂肪的大地雷。

7.每週吃超過2次甜食

像是飲料、蛋糕、冰淇淋等甜食，每週吃大於兩次就容易吃下很多熱量。

8.常吃體積小的食物

像是餅乾、薯條或是水餃等食物體積小、好入口，但其實這些食物都是加工過的精緻澱粉，會越吃越餓。

9.蔬菜吃太少

蔬菜含有豐富膳食纖維，不僅可促進腸胃蠕動，也可以增加飽足感，若很少吃，容易產生飢餓感。

10.太愛喝湯

水是很容好的溶劑，大量營養素會溶進湯裡，非常營養，但同時熱量和鈉含量也會很高，太常喝湯，無形中容易喝下過多熱量。

11.曾嘗試極低熱量飲食

只攝取極低熱量的飲食法會造成基礎代謝率下降，導致減肥不易，甚至復胖。

12.經常久坐

不少人上班上課通車久坐，回家後也是滑手機、追劇，長時間久坐又沒運動，活動量不足，熱量累積成脂肪造成肥胖。

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