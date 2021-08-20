背痘紅印好惱人！網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣

▲夏季露出光滑美背，能為視覺加分。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Lily

夏季小背心紛紛出籠，若是背部毛孔粗大，甚至冒痘痘，即便是長得再漂亮也會被扣分，其實背部和臉部一樣，也需要悉心保養，盤點「5大常見原因」讓你和美背無緣，現在改變還來的及！

#流汗後沒有及時清潔

悶熱夏季讓人在外走一圈就汗流浹背，其實背部和臉部肌膚一樣，當汗水和油脂堵塞毛孔，就容易使肌膚冒痘。建議夏季可隨身帶一件上衣替換，若是在健身房運動後，建議沖個澡稍作清潔會更好。

#保濕不足或過度

肌膚只要保濕做好，基本上就沒大煩惱，洗澡後建議使用清爽潤膚乳幫助肌膚適度保濕，盡量避免過油的產品，以免油脂加劇大冒痘，背部毛孔也會變得好明顯。

#沒有定期更換睡衣和床單

根據研究指出，睡覺時的新陳代謝會加速，連油脂分泌也會變多，導致床單和睡衣都容易沾染油脂，因此建議睡衣2天要換一次，床單則是建議每周換，以免油脂導致細菌增生，背部肌膚問題層出不窮。



#沒有定期去角質

光是洗澡還不夠，就像臉部固定時間要徹底大掃除，背部肌膚當然也要，背部角質堆積容易冒痘，建議定期要使用帶顆粒的去角質，或是以乾刷按摩，加強肌膚新陳代謝。

#美白除疤不能少

當背部肌膚恢復健康狀態，記得可適時使用除疤產品去除後背紅印，或是每天勤擦身體美白乳液，幫助提升肌膚亮度。

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