fb ig video ETtoday search mobile

背痘紅印好惱人！網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣

>

▲▼網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲夏季露出光滑美背，能為視覺加分。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Lily

夏季小背心紛紛出籠，若是背部毛孔粗大，甚至冒痘痘，即便是長得再漂亮也會被扣分，其實背部和臉部一樣，也需要悉心保養，盤點「5大常見原因」讓你和美背無緣，現在改變還來的及！

▲▼網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣 。（圖／Unsplash、Pexels）

#流汗後沒有及時清潔

悶熱夏季讓人在外走一圈就汗流浹背，其實背部和臉部肌膚一樣，當汗水和油脂堵塞毛孔，就容易使肌膚冒痘。建議夏季可隨身帶一件上衣替換，若是在健身房運動後，建議沖個澡稍作清潔會更好。

#保濕不足或過度

肌膚只要保濕做好，基本上就沒大煩惱，洗澡後建議使用清爽潤膚乳幫助肌膚適度保濕，盡量避免過油的產品，以免油脂加劇大冒痘，背部毛孔也會變得好明顯。

▲▼網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣 。（圖／Unsplash、Pexels）

#沒有定期更換睡衣和床單

根據研究指出，睡覺時的新陳代謝會加速，連油脂分泌也會變多，導致床單和睡衣都容易沾染油脂，因此建議睡衣2天要換一次，床單則是建議每周換，以免油脂導致細菌增生，背部肌膚問題層出不窮

#沒有定期去角質

光是洗澡還不夠，就像臉部固定時間要徹底大掃除，背部肌膚當然也要，背部角質堆積容易冒痘，建議定期要使用帶顆粒的去角質，或是以乾刷按摩，加強肌膚新陳代謝。

▲▼網揭「5大行為」讓你和光滑美背無緣 。（圖／Unsplash、Pexels）

#美白除疤不能少

當背部肌膚恢復健康狀態，記得可適時使用除疤產品去除後背紅印，或是每天勤擦身體美白乳液，幫助提升肌膚亮度。

►不知不覺變醜了！睡前「6個錯誤動作」，讓你毀了好肌膚

關鍵字：

美背, 夏季, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方

「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

難怪一直胖！營養師曝「12個發胖壞習慣」：體積小食物是陷阱 跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便 2021秋冬6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻 5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO 不知不覺變醜了！睡前「6個錯誤動作」， 小心毀了好肌膚 8款話題面膜新品！安瓶氣墊面膜、超萌美人魚聯名　一敷就有仙女肌 日網瘋傳「獨角獸心測」測心靈年紀　你的內心住著80歲老靈魂嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面