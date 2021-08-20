女生注意！「4星座男」交往前後落差大，網公認：雙子最難搞

▲4星座男交往前後態度落差大。（圖／翻攝jtbc drama，以下同）

編輯/ Amber

男生在追求時總表現的細心，呵護無微不至，有的星座在交往後容易變了樣，網一致公認交往前有著王子形象的天秤，成為男友後一秒變平民，什麼都順著你的雙子，在一起後竟變得超難搞，以下「4星座男」的瘋狂落差，你得先有有個底！

#天秤男

有著偶包的天秤男，在交往前各種優雅，風趣幽默到不行，但等到實際交往後，當認定對方自己人，就會毫不掩飾真實的自己，無趣又懶惰是常態，他的人生目的就是想過得輕鬆自在。

#雙子男

追求你的雙子男，聰明又懂得順著你的毛摸，甜言蜜語總是不間斷，總把對方哄的笑呵呵。交往後的他們，吵起架來非要吵到贏不可，白的都能講成黑的，對於在意的事情龜毛難伺候，以前的隨和幽默不知跑到哪去了。

#獅子男

獅子男在交往前總把對方照顧的無微不至，但交往後大男人性格就冒出來，表面上說為你好，實際上規則限定一堆，可惡的是他可以管你，但卻又不想你干涉他，總讓另一半覺得超無奈。

#水瓶男

水瓶男本來就是好奇寶寶，追求你時覺得新鮮好奇，總耗費120%心力來博取關注，交往後他會慢慢回歸自己的步調，對方會認為濃情轉淡，其實他只是在做真實的自己，對他不需要有太多期待，他就是這樣溫溫的，朋友般的情人類型。

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