fb ig video ETtoday search mobile

女生注意！「4星座男」交往前後落差大，網公認：雙子最難搞

>

▲▼交往前後落差大星座。（圖／翻攝自FB）

▲4星座男交往前後態度落差大。（圖／翻攝jtbc drama，以下同）

編輯/ Amber

男生在追求時總表現的細心，呵護無微不至，有的星座在交往後容易變了樣，網一致公認交往前有著王子形象的天秤，成為男友後一秒變平民，什麼都順著你的雙子，在一起後竟變得超難搞，以下「4星座男」的瘋狂落差，你得先有有個底！

▲▼交往前後落差大星座。（圖／翻攝自FB）

#天秤男

有著偶包的天秤男，在交往前各種優雅，風趣幽默到不行，但等到實際交往後，當認定對方自己人，就會毫不掩飾真實的自己，無趣又懶惰是常態，他的人生目的就是想過得輕鬆自在。

▲▼交往前後落差大星座。（圖／翻攝自FB）

#雙子男

追求你的雙子男，聰明又懂得順著你的毛摸，甜言蜜語總是不間斷，總把對方哄的笑呵呵。交往後的他們，吵起架來非要吵到贏不可，白的都能講成黑的，對於在意的事情龜毛難伺候，以前的隨和幽默不知跑到哪去了。

▲▼交往前後落差大星座。（圖／翻攝自FB）

#獅子男

獅子男在交往前總把對方照顧的無微不至，但交往後大男人性格就冒出來，表面上說為你好，實際上規則限定一堆，可惡的是他可以管你，但卻又不想你干涉他，總讓另一半覺得超無奈。

▲▼交往前後落差大星座。（圖／翻攝自FB）

#水瓶男

水瓶男本來就是好奇寶寶，追求你時覺得新鮮好奇，總耗費120%心力來博取關注，交往後他會慢慢回歸自己的步調，對方會認為濃情轉淡，其實他只是在做真實的自己，對他不需要有太多期待，他就是這樣溫溫的，朋友般的情人類型。

►「4星座」認真戀愛會慘輸！雙子愛不對人、雙魚患得患失太折磨

關鍵字：

星座, 難搞, 交往

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方

「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方

難怪一直胖！營養師曝「12個發胖壞習慣」：體積小食物是陷阱 5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO 跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便 只有更狂！跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封　網笑：年度最紅單品 2021秋冬6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻 不知不覺變醜了！睡前「6個錯誤動作」， 小心毀了好肌膚 8款話題面膜新品！安瓶氣墊面膜、超萌美人魚聯名　一敷就有仙女肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面