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亮・珠寶／驕傲秀出右手的雞尾酒戒　糖果配色甜蜜蜜

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▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列主石為13.56克拉沙弗萊石戒，旁襯錳鋁榴石、黃色剛玉與鑽石，約16,650,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

一般傳統會將婚戒戴在左手無名指上，那右手就是盡情展現個人宣言的領域了，特別是以碩大寶石為主角的雞尾酒戒（Cocktail Ring），最能彰顯獨到品味。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日引進18件全新Winston Candy系列總值逾1億元之作，分別以深具分量的頂級寶石為主石，旁襯美鑽與彩色寶石的雞尾酒戒，創造如糖果般甜美的效果。

▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列主石為9.82克拉錳鋁榴石戒指，約4,200,000元。

雞尾酒戒文化源自與美國，從第二次世界大戰後至50年代經濟復甦，人們追求自由、對未來的信心反映在珠寶設計上，催生出繽紛且搶眼的雞尾酒戒，這類戒指不為別人，而是為自己而戴，50年代參加雞尾酒會的單身女性，喜歡將這種有份量的大戒指戴在右手上，端著酒杯成功聚焦。

▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列主石為10.27克拉紫色尖晶石、土耳其石與鑽石戒指，約6,100,000元。


美國珠寶品牌海瑞溫斯頓深知雞尾酒戒的魅力，推出配色與造型猶如令人垂涎糖果的Winston Candy系列戒指，精選深具氣勢的大克拉濃澄錳鋁榴石、珍罕帕拉依巴碧璽碧璽、藍寶石、尖晶石、沙弗萊石、海水藍寶等彩色寶石，旁襯橄欖石、綠柱石、粉紅與黃色剛玉、海水藍寶、土耳其石等各種花式切工寶石與明亮的圓形切工寶石搭配，任何色彩組合都令人驚艷不已。

▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Candy系列主石為16.46海水藍寶、彩色寶石與鑽石戒指，約3,100,000元。
 

法國珠寶世家Boucheron則運用珠寶界首見的嶄新技術賦予戒指全新面貌，採用全息技術處理陶瓷打造姿態生動並展現幻彩色調的花朵戒指，中央則鑲嵌海水藍寶主石；另一雞尾酒戒為10克拉起跳的蛋白石戒指，品牌根據每一顆蛋白石游彩現象的獨特色調，於戒環搭配鑲嵌相呼的彩色寶石，閃耀相同色系的迷人光彩。

▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）▲▼ 雞尾酒戒 。（圖／公關照）

▲Boucheron鑲嵌2.83克拉的枕形切割藍色海水藍寶並經全息技術處理陶瓷及鑽石戒（左），30.98克拉的蛋面切割澳洲黑蛋白石戒。（圖／Boucheron提供，以下同）

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關鍵字：

亮珠寶, 雞尾酒戒, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Boucheron

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