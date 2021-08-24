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辦公桌變「日式喫茶店」！厚片吐司、冰淇淋蘇打小文具讓上班好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自value-press.com、felissimo.co.jp

努力工作、讀書一段時間，感到疲累時，就會特別想來個甜點療癒一下，這時不妨用甜點造型文具裝飾單調的桌面，布置成充滿濃濃復古風的「日式喫茶店」，厚片吐司橡皮擦、冰淇淋蘇打迴紋針罐看起來美味誘人，不用吃進熱量就能撫慰心靈。

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

「日式喫茶店」從昭和時期留下來，充滿了復古懷舊風情，店內常給人沉穩、放鬆的氛圍，餐點也很有特色。日本雜貨品牌Bleu Bleuet就以此靈感，設計了兩款甜點造型文具，把它們擺在辦公桌上，彷彿一秒置身喫茶店內，看了能轉換心情、緩解疲勞。

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

第一款文具是「厚片吐司橡皮擦」，外型非常逼真，周圍是深咖啡色，中間白色部分還做出烤成焦黃的感覺，上面有三種不同餡料，分別是奶油、紅豆沙和披薩，每一款都讓人忍不住流口水。除了橡皮擦本身，還附上一個迷你小盤子，把橡皮擦放上去更有真實感。

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

另一款是「冰淇淋蘇打迴紋針罐」，罐子做成透明飲料杯造型，蓋子是一球冰淇淋，頂端還有一顆櫻桃點綴，裡面裝了彩色迴紋針，裝在一起呈現出蘇打的感覺，有藍色、綠色、粉紅色三種，視覺上清涼消暑。冰淇淋蓋子還有小巧思，可以插入小紙條、備忘錄，讓你不再遺漏工作。

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

喜歡甜點造型小物，日本雜貨品牌Felissimo有販售一款「巧克力香氛蠟燭」，這系列做成一整片的巧克力造型，每一小格都有一根燭心，可以像巧克力一樣掰成一小塊使用，小份量燃燒的時間不會太長，很適合在睡前享受一段放鬆時光，因為香味不同，有粉紅、黃、紫…等不同顏色，看起來繽紛可愛。

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

▲日式喫茶風文具。（圖／翻攝自value-press.com）

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關鍵字：

日式喫茶店, 吐司, 冰淇淋, 文具, 橡皮擦, 迴紋針

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