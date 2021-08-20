只有更狂！跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封　網笑：年度最紅單品

▲英國跳水金童湯姆戴利在東奧場邊打毛線的畫面爆紅全球。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

回顧東京奧運上最可愛亮點，莫過於英國金牌跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）在場邊織毛線的畫面，圈粉無數網友。而他光榮回國後，最新曝光了登上時尚雜誌《WONDERLAND》的秋季封面，畫面中湯姆戴利直接穿著在東奧期間織出的白色毛線外套，露出緊實腹肌與耀眼金牌，模樣十分可愛。

湯姆戴利登上時尚雜誌《WONDERLAND》的秋季封面，有眼尖網友立刻發現，他身上穿著的毛線衣其實就是東奧場邊編織的那件，當時湯姆戴利在東奧觀眾席邊上淡定織毛衣，視線完全集中在手上，手法熟練立刻爆紅，被網友封為「時間管理大師」。

湯姆戴利的這件東奧毛衣也在趕工下火速完成，以「奧運標誌五色環」為主軸，並搭配顯眼的「TEAM GB」字樣，文字代表著英國奧林匹克協會自1999年以來為其團隊使用的名稱；而胸前則有湯姆戴利一針一線繡出的「東京」二字，與肩上的英國國旗相映襯，所有象徵元素都集結。

湯姆戴利便穿著這件毛衣登上時尚雜誌封面，大方秀出緊實肌肉線條，並戴著在東奧雙人高台跳水項目所贏得的金牌，輕鬆展現自信氣場，更加圈粉網友：「超可愛」、「這件毛衣可以量產嗎」、「好想要同款」、「年度最紅單品」。