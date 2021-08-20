Red Velvet Joy摘TOD’S韓品牌大使！「性感暗黑風」讓網超驚艷

▲Red Velvet成員Joy。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

Red Velvet成員Joy甜美形象受到大批粉絲喜愛，除了身兼美妝品牌eSpoir代言人之外，義大利精品品牌TOD’S 最新宣布Joy 升格為南韓品牌大使，並曝光Joy最新美照，身穿透視黑色薄紗裙，Joy散發出不同過往的性感韻味，令人眼前一亮，更加期待雙方未來的合作。





▲義大利精品品牌TOD’S 最新宣布Joy 升格為南韓品牌大使 。（圖／品牌提供）

Red Velvet時隔一年多宣告回歸，成員Joy 也在此時曝光了最新身份，正式升格TOD’S南韓品牌大使，將會為品牌在南韓展開一系列活動，同時也釋出了一系列暗黑風美照，營造衝突氣息。對此品牌創意總監Walter Chiapponi表示:「我很高興與一位充滿活力的年輕藝人一起展開這段新里程，相信其個人風格能為品牌帶來更大發展。」 JOY也回應：「我很榮幸成為TOD'S品牌大使，並非常期待展開不一樣的新旅程。」

▲Joy先前就曾與TOD’S合作形象影片《In Our Shoes – Seoul》第二章首爾篇 。（圖／品牌提供）

年僅24歲的Joy 有「果汁相女孩」封號，穿衣風格一直是時下年輕族群範本，而她先前就曾與TOD’S有過合作，為出鏡品牌形象影片，Joy 特別演繹前衛設計的 Tabs 休閒鞋，身穿馬甲背心與幹練風格的裙裝擺拍，與過去甜美形象有反差，也為此次新頭銜埋下伏筆。

▲泫雅在今年7月升格LOEWE全球品牌大使。（圖／品牌提供）





▲宋慧喬一舉拿下FENDI韓國品牌代言人。（圖／品牌提供）

其實韓星與精品展開合作已成趨勢，包括韓星泫雅在今年7月升格LOEWE全球品牌大使，女星宋慧喬則在年初一舉拿下FENDI韓國品牌代言人的頭銜，精品加身讓粉絲看到偶像更多變的時尚風格。