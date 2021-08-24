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超迷你「迪士尼小夜燈」在掌心發光！排排站萌翻　全六款逼人收齊

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編輯／Emily　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp、小紅書@少女扭蛋機、@絕不吃冰淇淋了

迪士尼周邊小物總是讓粉絲們無法抗拒，日本玩具公司TAKARA TOMY就推出了一款「迪士尼小夜燈」扭蛋，把迪士尼當家主角米奇與朋友們做成迷你小燈，尺寸放在掌心上剛剛好，平常擺在桌上是個可愛的小裝飾，到了夜晚可以發出溫暖的光芒，每一隻造型都萌翻，讓人想收集一整組。

▲迪士尼小夜燈。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

「迪士尼小夜燈」扭蛋共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托六種款式，燈罩部分印上角色的臉，還用立體小裝飾加強特徵，像米奇、米妮就有圓圓的老鼠耳朵，唐老鴨、黛西頭上戴了招牌帽子和蝴蝶結，燈座則是圓圓的身體，上面細緻的還原服裝以及靈動的小手手。

▲迪士尼小夜燈。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲迪士尼小夜燈。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

這系列小夜燈每一盞都像一隻小公仔，平常放在桌上可以當裝飾，繽紛配色讓人看了心情大好，在黑暗中打開開關，會發出療癒的黃光，讓房間充滿溫馨氛圍。小夜燈尺寸超級迷你，高度約6.1到6.4公分，完全不會占空間，只放一隻就很可愛，如果六個角色排排站更是萌度破表，根本逼人收全套。

▲迪士尼小夜燈。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲迪士尼小夜燈。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

想在房間布置一款夜燈，也可以看看近期在韓國很紅的「絕美星球燈」，圓圓的一顆佈滿花紋，有藍色調、粉紫、橘紅等不同色系，讓人想到地球、太陽…，也有外層加了一圈環的土星款，擺一顆在黑暗中就很耀眼，多放幾顆彷彿讓屋內變成了宇宙，整個夢幻度大增。


 

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關鍵字：

迪士尼, 扭蛋, 夜燈,

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