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背部痘痘退散！皮膚科醫師傳授「美背3重點」，溫和清潔是關鍵

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▲▼皮膚科醫師傳授「美背3重點」。（圖／Unsplash）

▲背部清潔在夏季格外重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣夏天天氣炎熱高溫，氣候潮濕悶熱，皮膚容易因為汗水及油脂而出狀況，除了臉部會泛油冒痘，背部也很容易引發痘痘、痘疤、毛囊炎等問題，造成穿衣服不美觀之外，若完全不加理會，也有可能惡化成蜂窩性組織炎。

皮膚科王朝輝醫師表示，一到夏天，就有不少民眾為了背部長痘前來求診，其實只要調整飲食及改變日常生活習慣，就可以有效改善背部肌膚問題，若背後出現成片的痘痘，建議要盡早就醫接受治療。

▲▼皮膚科醫師傳授「美背3重點」。（圖／Unsplash）

高溫增加流汗機會，當我們流汗時，汗水及油脂很容易悶在衣服裡及貼在背上，造成細菌滋生，若不勤換衣服或即時擦汗，容易導致毛囊炎。一般毛囊炎容易長在皮膚表面皮脂分泌旺盛的部位，例如前胸、後背、上臂、肩膀、臉頰、頭皮、鼠蹊部與臀部。

▲▼皮膚科醫師傳授「美背3重點」。（圖／Unsplash）

王醫師進一步說明，背部痘困擾應避免使用過於激烈的清潔方式，在除去皮脂的同時也可能會刺激肌膚，建議從以下3件事做起，選擇不含皂鹼、pH5.5的產品，溫和洗淨；另外要選擇透氣性佳的衣物，且大量流汗後要勤換衣服或即時擦乾汗水，來保持背部的乾爽；再來是避免刺激性的食物，像是油炸、辛辣、咖啡、酒等等，因為這些都容易影響到肌膚的代謝。

最後王醫師提醒，身體痘如果已經轉變成毛囊炎，嚴重可能會有化膿問題，建議當背後出現成片痘痘的肌膚問題後，就要盡早就醫才是。

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關鍵字：

背部痘痘, 皮膚科醫師, 保養, 清潔

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