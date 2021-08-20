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2.5億粉絲美國名媛要賣泳裝了！「胸下全空辣照」網看呆：好省布料

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▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲知名美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner） 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

知名美國名媛凱莉詹娜（Kylie Jenner）在IG擁有2.5億粉絲，先前為迎接24歲生日，不惜將全身抹滿金粉，高調帶貨個人美妝品牌Kylie Cosmetics 生日系列產品。如今事業版圖還繼續擴展，她宣佈將推出自創泳裝品牌「Kylie Swim」，並親自穿上惹火纏繞綁帶泳裝擺拍，讓Kylie Swim官方帳號一天內就暴增35萬粉絲。

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉詹娜個人美妝品牌Kylie Cosmetics經營得有聲有色 。（圖／翻攝自IG）

凱莉詹娜的大膽作風為她事業增添不少話題，除了擁有突破3百億台幣市值的個人美妝品牌Kylie Cosmetics，她仍繼續擴張事業版圖，日前在IG上曝光了最新的泳裝美照，她身穿暈染色調的纏繞式三點泳裝，運用惹火線條一路從脖子纏繞至腰部，營造不科學的銷魂S曲線，凱莉詹娜將美胸與纖腰一次放送，讓人不知道將視線擺在何處。

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲凱莉詹娜高調帶貨標記「Kylie Swim」官方帳號，一夕暴增35萬粉絲 。（圖／翻攝自IG）

而凱莉詹娜也在貼文中悄悄標記了「Kylie Swim」官方帳號，間接宣佈將推出自創的泳裝品牌，凱莉詹娜如此高調帶貨，也讓Kylie Swim在短短一日內就暴增超過30萬粉絲追蹤，即便該帳號僅有一張照片，且仍處於「Coming soon」尚未發佈的狀態下，也絲毫不影響粉絲的熱情支持。

據了解，早在今年（2021年）5月時，凱莉詹娜就已經提交了相關法律文件，準備為「Kylie Swim」和「 Kylie Swim by Kylie Jenner 」註冊商標，現階段果然證實了跨足泳裝市場的消息，網友則紛紛拋出不同看法：「她的牌子很省布料」、「完全不是路人能穿的」、「可能只有Kylie能駕馭」。

關鍵字：

Kylie Jenner, 凱莉詹娜, Kylie Swim, Kylie Cosmetics

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