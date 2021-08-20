CASIO小精靈遊戲錶勾童年回憶　吞大力丸反吃鬼Q爆

▲CASIO x PAC-MAN A100WEPC腕錶，3,200元。（圖／CASIO提供）



記者陳雅韻／台北報導

2005年榮獲金氏世界紀錄認證為「最成功的投幣式遊戲」的PAC-MAN，是由萬代南夢宮娛樂（當時名為南夢宮）於1980年發行的經典遊戲，在不少人的童年回憶中佔據重要地位，CASIO（卡西歐）再度勾起大眾的童心，推出PAC-MAN聯名錶款A100WEPC，重現迷宮中小精靈被鬼魂追逐的圖樣。

▲CASIO x PAC-MAN A100WEPC腕錶不僅有特殊包裝，同時附有錶架。



Casio與PAC-MAN聯名錶款A100WEPC，復古外型與設計展現遊戲的歡樂感，金色電鍍IP錶殼源自PAC-MAN機台的顏色，面盤則忠實呈現遊戲畫面，點綴彩色像素化的小精靈與鬼魂，遊戲精髓延伸至錶帶，上段以雷射雕刻著小精靈被鬼魂追逐的圖案，下段錶帶則有小精靈吃了大力丸後追逐鬼魂的反向場景，模樣可愛。

▲勾起大眾童年記憶的Doraemon x LeSportsac 聯名系列，「記憶吐司」變身為包包。（圖／LeSportsac提供）



美國輕量配件品牌LeSportsac也勾起大眾的童年回憶，曾推出中港台地區限定的哆啦A夢聯名系列，主題印花為水藍色為底的「DORAEMON暑假日常｣，以及以漫畫經典畫面為主視覺的「DORAEMON回憶錄｣，此外，哆啦A夢的神奇道具如「任意門」和「記憶吐司」也變身為包包，滿足粉絲們的期待。

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