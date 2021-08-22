最佳回購率！LA RIVE推限量夏季全新香氛　東森購物8／23電視首發

▲歐美最佳人氣香氛「LA RIVE Eau Fraiche」輕香水，將於8/23（一）11:05在東森電視購物第34頻道首發，LA RIVE 2021年度唯一限量款。（圖／LA RIVE品牌提供，下同）

記者蒲世芸／台北報導

香水控注意！歐美票選最佳CP值及回購率香氛品牌「LA RIVE」在今年夏天又要燒破女子們荷包，LA RIVE品牌在2021夏天推出低酒精成份，另外更添加維生素E及維生素B5的限量「輕香水Eau Fraiche」，以花果香及大地香為基底，飽滿而清新不膩的獨特香氣令人一聞就愛上，拿來當作HAIR MIST跟BODY MIST也完全OK，一推出就攻佔歐美「輕香水」最受歡迎排行榜NO.1。歐美最佳人氣香氛「LA RIVE Eau Fraiche」輕香水，將於8/23（一）11:05在東森電視購物第34頻道首發，這也是LA RIVE 2021年度唯一限量款，值得女性朋友們收藏。

▲LA RIVE 2021最新四款香氛，迷戀花漾輕香水Eau Fraiche，(200ml/瓶 $1,650元)。

LA RIVE迷戀花漾香氛限量「輕香水」，延續百年製香工藝首發四款香氛為Crazy In Love、Happy Vibes、Only Desire、Mind Chill，拿手的花果香調及最受大眾歡迎的大地輕香調，一推出即在歐美造成搶購風潮立刻造成市場缺貨︒為答謝廣大東森會員長期對LA RIVE品牌香氛的支持，LA RIVE品牌特別在台灣東森購物頻道作為亞洲區首賣，最新空運來台限量200組，邀請東森會員朋友在今年夏天感受LA RIVE迷戀花漾完美「輕香水」的絕妙風情，想必又會造成極大的迴響及搶購風潮。

▲LA RIVE 是歐美票選最佳CP值及回購率的香氛品牌。

今年夏天歐美各大品牌DIOR、CHANCE、Diptyque、HERMES皆瘋狂推出的全新香氛「輕香水Eau fraiche」，因為不是每個人都喜歡濃郁、持久的香味，使得輕香水成為今年夏天的流行香氛。雖然在評估某些香氛的優缺點時，一般人常將香水的濃郁及持久度誤認為是質量，但Eau fraiche輕香水是高質量、低濃度的香氛，LA RIVE香水擁有百年的萃取提煉工藝技術，是使用非常古老和有價值的把香味保留下來，香味特別的有層次與持久。如果您發現普通香水對您的口味來說太濃了，或是同事、家人、寵物對濃度高的香氛敏感，那麼「輕香水Eau Fraiche」會是您使用香水的最佳選擇。

▲LA RIVE 香味富層次感，深受喜愛。