艾瑪絲「強健養髮精華液」才209元　滿888再折100、稀疏髮有救

文／C編

夏天頭皮出油、出汗變多，需要更清爽的洗頭單品，來幫助頭皮煥然一新，「Her和她」就推出「AROMASE艾瑪絲草本洗護系列」，除了特價之外，消費滿888再折100元，絕對是鐵粉一定要掃貨的好時機。

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▲去屑止癢養髮精華液115ml原價720元、特價550元，舒敏平衡洗髮精400ml原價550元、特價409元，草本強健養髮精華液400ml原價320元、特價209元，油頭勿近控油組（控油洗髮精400mL+1%頭皮淨化液80mL）原價550元、特價409元，點我購買。

去屑止癢養髮精華液添加頂級保養成分甘草次酸，提升有效濃度3%，調節頭皮肌膚，增強頭皮防禦力，同時添加維他命B5保濕護理頭皮，而松油醇可以活絡毛髮，及強化防禦髮根，整體不含藥及油性成分，使用後清爽不油膩，夏天也可以輕鬆使用。

▲舒敏平衡洗髮精原價550元、特價409元，點我購買。

舒敏平衡洗髮精是專為敏感性、染燙受損髮所設計，添加草本滋養沒藥、荷荷芭精華油，可以提升頭皮自我保護力，加上蘆薈、甘草次酸等成分，舒緩泛紅乾燥的肌膚，同時鎮靜保濕潤澤，重現健康頭皮狀態。

▲草本強健養髮精華液原價320元、特價209元，點我購買。

很多人都有頭髮稀疏、不夠豐盈的困擾，建議可以搭配草本強健養髮精華液，在洗頭完之後按摩，添加甘草次酸、葡萄柚籽萃取、維他命B5、薄荷跟鉅棕櫚酊等成分，可以維持頭皮清爽之外，並能增加頭皮的防禦力，深層保濕修護。

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「油頭勿近控油組」含控油洗髮精及1%頭皮淨化液，這組特別適合油性頭皮使用，控油洗髮精洗起來特別乾爽舒適，搭配薄荷成分，清爽又療癒，而每2志3天就可以使用的1%頭皮淨化液，能進行頭皮油脂的管理，洗完之後包準頭髮蓬鬆不油膩。