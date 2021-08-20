孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

記者王則絲／台北報導

台灣第一名媛孫芸芸近日在IG上分享「上班囉」的情景，她一身背心、短褲配拖鞋，襯衫「不穿好」展現女人味，肩上還背了充滿度假風的PRADA「編織包」，超Chill氛圍的辦公模樣羨煞眾人，尤其是孫芸芸隨手一放的「編織包」更是起到了驚人的帶貨作用，目前同款已賣到大缺貨。

▲孫芸芸上班背PRADA度假風編織包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸身為帶貨女王，已成功掀起不少單品的搶購潮，這次她分享日常到辦公室工作的情形，休閒的打扮一點都不像是要去上班，反而像是要去度假一樣，散發很Chill的輕鬆氛圍，讓粉絲們看了好生羨慕：「好爽的上班服」、「太有質感了！」影片中不只是她背的編織包，連吧台的咖啡機、黑膠唱片機都超吸睛。

▲許多女星包括Melody、許路兒以及韓星李是英都有入手同款。（圖／翻攝自IG）

孫芸芸身上背的這款編織托特包來自PRADA日前推出的OUTDOOR系列，由拉菲亞草編織而成，鏤空設計中間還有PRADA的招牌三角標誌，整體超輕盈，容量夠大，放入文件、筆電是沒問題的，所以孫芸芸背去上班其實也挺合理。

這款托特包近期在時尚圈爆紅，除了孫芸芸之外，像是女星Melody、王心凌、許路兒⋯⋯還有眾多韓女星都有入手，總共有亞麻色、粉色、白色、黃色等選擇，目前全都賣到大缺貨，搶購潮相當驚人。

▲PRADA 拉菲亞草編織托特包，NT＄38,000。（圖／品牌提供）

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