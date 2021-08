碧昂絲曬蜜大腿帶貨adidas聯名！　油頭二世把英倫潮牌變台灣味

記者鮑璿安 /綜合報導

時尚圈的跨界聯名總是格外吸睛,最近英國東倫敦時尚品牌AllSaints就與圖文插畫家油頭二世合作,畫出讓粉絲眼熟的穿搭形象照,將英倫時尚結合台灣巷弄背景十分有趣。另外,adidas與天后碧昂絲Beyoncé 再度攜手迎來全新聯名,其中首度問世的 IVP Super Sleek 「Chunky」全新鞋款,勢必成為爆款焦點。

▲AllSaints與圖文插畫家油頭二世合作,打造英倫風造型插畫 。(圖/品牌提供)

油頭二世擅長以詼諧有趣的方式呈現時下潮流穿搭,受到不少網友推崇,這次則是神還原了AllSaints的經典英國風,並以台灣巷弄為背景,將英倫時尚在地化十分有趣。

▲ Balfern粉色系騎士皮衣;Arboretum印花短袖襯衫 。(圖/品牌提供)

像是金髮女孩穿上白色標語上衣外搭粉色系經典版型騎士皮衣,手拿印花小托特包,下身穿著緊身牛仔褲及皮革軍靴,甜美與帥氣兼具的造型,用畫作一一呈現。一旁的油頭帥哥則是換上手繪樹葉圖騰交錯的當季襯衫,與皮衣、牛仔褲搭配,站在台灣街頭特色的巷弄之間,讓人看了好熟悉。

▲adidas Originals與碧昂絲的主理品牌IVY PARK聯名, IVP Super Sleek 「Chunky」全新厚底鞋款首度問世 。(圖/品牌提供)

同樣展開跨界合作的還有adidas Originals與碧昂絲的主理品牌IVY PARK,推出全新「 IVY PARK Rodeo」聯名系列,由碧昂絲親自上陣拍攝形象照,以摩登風格向非裔牛仔文化致敬。將同步推出漁夫帽、棒球帽、襪子等配件,鞋款包括IVP Ultraboost 新增了新色,以及首度問世的 IVP Super Sleek 「Chunky」全新鞋款,誇張的厚底設計成為系列中亮點,也是必搶鞋款之一。





▲(依序)經典59FIFTY帽款;Retro Crown 9FIFTY帽款,預計8月21日開賣 。(圖/品牌提供)

此外,New Era 再度與Fear of God ESSENTIALS 聯名推出2021夏季系列帽款,經典59FIFTY帽款採用羊毛面料與獨特織法製成,帽前以Fear of God的「F」立體字刺繡呈現。還有Retro Crown 9FIFTY帽款,採用黑色纖維布料與魔鬼氈可調節式帽圍,在較為高挺的帽子前方印有「ESSENTIALS / FEAR OF GOD」白色字樣,將極簡主義概念充分呈現於帽款設計上。