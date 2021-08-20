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碧昂絲曬蜜大腿帶貨adidas聯名！　油頭二世把英倫潮牌變台灣味

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記者鮑璿安 ／綜合報導

時尚圈的跨界聯名總是格外吸睛，最近英國東倫敦時尚品牌AllSaints就與圖文插畫家油頭二世合作，畫出讓粉絲眼熟的穿搭形象照，將英倫時尚結合台灣巷弄背景十分有趣。另外，adidas與天后碧昂絲Beyoncé 再度攜手迎來全新聯名，其中首度問世的 IVP Super Sleek 「Chunky」全新鞋款，勢必成為爆款焦點。

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲AllSaints與圖文插畫家油頭二世合作，打造英倫風造型插畫 。（圖／品牌提供）

油頭二世擅長以詼諧有趣的方式呈現時下潮流穿搭，受到不少網友推崇，這次則是神還原了AllSaints的經典英國風，並以台灣巷弄為背景，將英倫時尚在地化十分有趣。

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲ Balfern粉色系騎士皮衣；Arboretum印花短袖襯衫 。（圖／品牌提供）

像是金髮女孩穿上白色標語上衣外搭粉色系經典版型騎士皮衣，手拿印花小托特包，下身穿著緊身牛仔褲及皮革軍靴，甜美與帥氣兼具的造型，用畫作一一呈現。一旁的油頭帥哥則是換上手繪樹葉圖騰交錯的當季襯衫，與皮衣、牛仔褲搭配，站在台灣街頭特色的巷弄之間，讓人看了好熟悉。

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals與碧昂絲的主理品牌IVY PARK聯名， IVP Super Sleek 「Chunky」全新厚底鞋款首度問世 。（圖／品牌提供）

同樣展開跨界合作的還有adidas Originals與碧昂絲的主理品牌IVY PARK，推出全新「 IVY PARK Rodeo」聯名系列，由碧昂絲親自上陣拍攝形象照，以摩登風格向非裔牛仔文化致敬。將同步推出漁夫帽、棒球帽、襪子等配件，鞋款包括IVP Ultraboost 新增了新色，以及首度問世的 IVP Super Sleek 「Chunky」全新鞋款，誇張的厚底設計成為系列中亮點，也是必搶鞋款之一。

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼聯名單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲（依序）經典59FIFTY帽款；Retro Crown 9FIFTY帽款，預計8月21日開賣 。（圖／品牌提供）

此外，New Era 再度與Fear of God ESSENTIALS 聯名推出2021夏季系列帽款，經典59FIFTY帽款採用羊毛面料與獨特織法製成，帽前以Fear of God的「F」立體字刺繡呈現。還有Retro Crown 9FIFTY帽款，採用黑色纖維布料與魔鬼氈可調節式帽圍，在較為高挺的帽子前方印有「ESSENTIALS / FEAR OF GOD」白色字樣，將極簡主義概念充分呈現於帽款設計上。

關鍵字：

adidas, Beyoncé, AllSaints, 油頭二世, New Era, Fear of God ESSENTIALS

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