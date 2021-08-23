忍你很久了！男生對女友失望的「5個瞬間」　長期累積容易爆發

編輯／Emily 圖／翻攝自pexels.com

男女交往一定會有爭執，有時候大吵、甚至鬧到分手，都不是突然發生，而是長時間累積的不滿、失望，終於爆發出來，很多男生表面上看起來很能體諒人、包容力很強，其實背地裡已經觸到他的雷點，這裡就整理出男生對女友感到失望的「5個瞬間」，女孩們小心別犯了。

1.雙重標準

情侶之間會對另一方有要求，但如果只會要求別人，自己卻不遵循相同的標準，此時對方就容易對你感到失望。像是限制男友不能在外面混到太晚，自己跟別人玩到忘了時間就沒關係，這種雙重標準會讓人感到不滿。

2.與異性沒保持距離

女生常常心思比較細膩，當男友與異性接觸時，任何小動作都逃不過，也會對男友提出限制，提醒他要保持界線。但當女生自己與異性相處時，卻沒有一樣保持距離、劃清界線，男友要是知道了也會很失望。

3.吵架不認輸

情侶吵架無法避免，但如果爭吵時永遠認為自己是對的，不去試著理解對方的想法，非要吵到贏才肯結束，久而久之會讓另一半感到疲憊、厭倦，根本不想再耗費心力跟你溝通。

4.凡事愛比較

凡事愛比較會讓另一半感到很累，從工作、家世各種條件，到日常生活中的大小事，如果老愛說：「你都沒有別人男友好」，會讓男友覺得你對他到底還有沒有愛，既然只會羨慕別人，乾脆別在一起算了。

5.喜歡讓人猜

很多女孩常會莫名生悶氣，問他原因又不肯說，只覺得男友應該自己要懂。但其實每個人的想法不一樣，對方並不一定知道你在意的點，如果不說出來，別人只能不斷猜測，很容易讓誤會加深。

►「願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看他是否真的愛妳

►又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷 傳給對方瞬間冷掉