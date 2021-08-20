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YSL氣墊粉餅竟然變小包包　網友腦洞大開的手作美翻天又實用

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文／Squid

YSL的皮革氣墊粉餅擁有V字斜紋的造型，加上黑色的皮革設計，非常好看又時髦，最近有網友就突發奇想，把用完的氣墊粉餅上面的皮革用金屬刀片撬開，然後找一個圓形的包包把它黏上去，並且穿孔、套上背帶，竟然就完成了一個超美的小氣墊包。

▲YSL,氣墊粉餅,包包,口紅,戒指。（圖／小紅書）

▲YSL氣墊小包包。（圖／小紅書）

YSL的皮革氣墊粉餅是用黏的，把皮革黏在氣墊粉餅盒的上方，因此只要用金屬刀具將它撬開，就可以輕鬆拿下一整塊皮革，在找尋一個圓形的黑包包，使用黏性很強的膠水將兩者結合，就完成了包包表面的設計。

▲YSL,氣墊粉餅,包包,口紅,戒指。（圖／小紅書）

▲YSL氣墊粉餅做成的單品。（圖／小紅書）

接著再使用專屬的皮件工具，在包包兩側戳出兩個洞，並且使用專屬的鈕扣安裝上去，最後裝上自己喜歡的鏈條或是背帶，就完成了YSL的氣墊小包包，還可以裝得下小口紅之類的單品，非常實用又可愛。

▲ 運用唇膏旁邊的LOGO，製作出「正版」的YSL飾品。（圖／Korea美妝搭配微博）

YSL已經不只是氣墊粉餅被拿來做成包包，它旗下的口紅還有人拿來做成戒指或是項鍊，還有人把香水的領結拿來當作戒指，非常可愛又實用。

▲YSL推出慾望巴黎淡香水。（圖／記者李薇攝）

▲YSL慾望巴黎淡香水，瓶頸的繫帶還可以用來當作戒指。（圖／記者李薇攝）

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關鍵字：

YSL, 氣墊粉餅, 包包, 口紅, 戒指

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