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香奈兒 J12 33毫米限量錶新內在　黑白純色最經典

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▲▼CHANEL,Chopard 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量555只的黑色陶瓷款J12 Caliber 12.2 機芯腕錶Edition 1，354,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

各品牌明星錶款樣式豐富，以滿足不同需求，香奈兒（CHANEL）J12系列腕錶正是代表作，繼二年前由瑞士製錶廠 Kenissi 專為品牌設計與研發的Caliber 12.1自動上鍊機芯，應用於錶徑38mm的J12腕錶後，今年再推出全新Caliber 12.2機芯，作為錶徑33mm J12腕錶Edition 1系列堅實的內在，並開透明錶背讓錶主一窺奧秘。

▲▼CHANEL,Chopard 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量555只的白色陶瓷款J12 Caliber 12.2 機芯腕錶Edition 1，354,000元。
 

香奈兒J12 腕錶系列首次採用的Caliber 12.2機芯，是專為J12 33毫米錶款所開發的全新自動上鍊機芯，具50小時動力儲存、瑞士官方天文台COSC認證與5年全球保固，分別裝載於各限量555只的黑陶瓷與白陶瓷J12 Caliber 12.2 機芯腕錶Edition 1 系列，外型設計則呈現最純粹經典的黑或白，以黑漆或白漆面盤搭配同色系的長階梯形切割藍寶石水晶錶圈，展現單一配色的概念。

▲▼CHANEL,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport 33腕錶公平採礦認證之18K玫瑰金皮錶帶款，499,000元。（圖／蕭邦提供）
 

尺寸適中的錶徑33毫米款式。是今年女錶的大熱門，不僅香奈兒為J12增添新款，蕭邦（Chopard）也為旗下以滑動鑽石設計著稱的Happy Sport系列，第一次設計錶徑33毫米款式，依「黃金比例」打造展現和諧的外型，分別有符合道德倫理標準的18K玫瑰金款，以及結合Lucent Steel A223精鋼的雙色款，內載自製自動上鍊機芯，被視為下一個明星錶款。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, J12, Chopard, 蕭邦

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