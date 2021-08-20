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比渣男還可怕的3種男人！老實男最擅長冷戰　但親友都覺得他好

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文／Squid　圖／pexels

女人都希望在愛情之中找到一個中意的對象，可以長長久久走一輩子下去，但以下三種男人特別要注意了，交往起來可能比渣男還要可怕。

▲渣男,男人,交往,愛情,結婚,。（圖／pexels）

1.性格偏激的男人

跟性格偏激的男人交往，就像是守著一顆不定時炸彈，你永遠不知道他什麼時候會爆發，哪件事情做得他不滿意、哪句話說得讓他不高興，這種男人喜怒無常，高興的時候哄著妳，不高興的時候隨意傷害妳，冷暴力、甚至是家暴都有可能發生在妳身上。

▲渣男,男人,交往,愛情,結婚,。（圖／pexels）

2.永不知足的男人

這樣的男人妳無論為他付出多少，他都不會滿足，永遠只會覺得妳給的不夠多，永遠記不住妳的好，從來不會覺得滿足，當然也不會覺得自己有錯，也不會認錯，只會把錯誤都丟到妳的身上，最擅長變本加厲、得寸進尺。

▲渣男,男人,交往,愛情,結婚,。（圖／pexels）

3.老實的男人

老實的男人聽起來很坦誠、很乖巧，但其實不一定適合每個人，雖然他們看起來老實憨厚，一但發生問題就會變成啞巴，拒絕溝通，逃避現實，跟妳冷戰，要麼就是什麼話難聽就說什麼，非常直白，重點是家人、朋友還會覺得他很可靠，跟他過日子就是啞巴吃黃蓮，有苦說不出。

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關鍵字：

渣男, 男人, 交往, 愛情, 結婚

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