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不需要抹到貴婦保養！5招「佛系習慣」養成天生透亮好膚質

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels、品牌提供

想要擁有完美透亮的肌膚，除了保養要做好之外，還有很多細節需要注意，《ET FASHION》就盤點5個想要擁有完美肌膚的好習慣，只要做好這幾點，包準肌膚不用抹東西也可以像是仙女一樣，水潤又透亮。

▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

1.多喝白開水

皮膚健康的養成就是含水量的多寡，不只是外在需要透過保養品來補充，內在的需求也是很重要的，而且多喝水可以幫助身體代謝老廢物質，讓身體越來越健康。

▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

2.認真洗臉 

每天勤快認真的把臉洗好非常重要，首先先把洗面乳搓出泡泡，接著才上臉塗抹開來，大約幾秒鐘的時間輕柔的按摩推開之後，用溫水（切記不要過熱）清潔乾淨。

▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

3.做好保濕項目

在潔面之後，趁著臉上的水分尚未蒸發，應該快速進行臉部的保養，加強肌膚的保濕潤澤，可以塗抹一些保濕的精華、乳霜等等，避免肌膚因為噴霧或是洗臉的水分快速蒸發，導致臉部肌膚過乾的狀況出現。

▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

4.塗抹防曬

一年四季都要加強防曬，因為紫外線是不分四季的都會對肌膚造成老化或是曬傷的傷害，因此建議一年四季都要擦，以免受到光線刺激導致肌膚快速老化，或是出現曬黑、曬傷的狀況，並且每2到3小時就要補擦。

▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

5.避免熬夜

熬夜對於肌膚的傷害也是很大，建議跟著生理時鐘的睡眠時間去就寢，以免過度熬夜造成肌膚老化損傷，即使後續用再好的保養品或是補眠，也很難讓失控的肌膚恢復正常。

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▲防曬,雅漾,理膚寶水,Acorelle,保濕。（圖／pexels）

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關鍵字：

防曬, 雅漾, 理膚寶水, Acorelle, 保濕

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