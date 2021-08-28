「微辣穿搭」讓視覺降溫　透膚、方領只露一點就性感

文／Dappei

夏天絕對是四季之中最適合耍辣的時刻，利用一些質感小心機，搭黨也能輕鬆變身成韓系微辣小姊姊。Dappei 這邊整理出了「透膚、方領、開洞」3 個微辣穿搭重點，不只為夏日穿搭增添辣度，同時也是今夏韓系穿搭的流行重點！

# 透膚

透膚在近期不只流行於韓系穿搭，在日系、歐美風裡也掀起一股潮流，透膚相較於直接的露出肌膚來得更有質感、更高級，適當的小心機就能增添整體風格度。網紗或是網狀上衣都是透膚服飾的好選擇，簡單選用黑白色系，看起來不但降溫又充滿質感。

# 方領

方領比起最常見的圓領露出的肌膚更多，但卻不像 V 領來得那麼侵略性，不會露出過多胸前的肌膚，但脖子和鎖骨的露出面積卻大大增加，露出鎖骨讓整體穿搭知性又增添小性感，方領帶點復古風味，配上澎袖絕對是吸睛亮眼的夏日穿搭。

# 開洞

開洞的設計在近期的日韓系穿搭中越來越常見，許多搭黨或許會覺得有點難以駕馭，但其實選對顏色以及款式，開洞的服飾也可以完美演繹。像是是基本款的黑色裙裝，有了腰間的開洞就為整體造型增添個性及小性感；或是選擇帶霧感的莫蘭迪色系，質感的色調不會讓整體落於俗套，前衛的開洞設計也更帶出整體設計感。

Dappei 結語：

這 3 個元素也是搭編近期很愛用在日常穿搭上的，不只看起來降溫，也充滿設計感，讓心機服飾依然充滿質感，想嘗試微辣風格的搭黨們不妨試試看吧！

文字編輯：chloe / 圖片來源：@leve.official

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