fb ig video ETtoday search mobile

「微辣穿搭」讓視覺降溫　透膚、方領只露一點就性感

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

夏天絕對是四季之中最適合耍辣的時刻，利用一些質感小心機，搭黨也能輕鬆變身成韓系微辣小姊姊。Dappei 這邊整理出了「透膚、方領、開洞」3 個微辣穿搭重點，不只為夏日穿搭增添辣度，同時也是今夏韓系穿搭的流行重點！

# 透膚

透膚在近期不只流行於韓系穿搭，在日系、歐美風裡也掀起一股潮流，透膚相較於直接的露出肌膚來得更有質感、更高級，適當的小心機就能增添整體風格度。網紗或是網狀上衣都是透膚服飾的好選擇，簡單選用黑白色系，看起來不但降溫又充滿質感。

▲韓系微辣穿搭。（圖／dappei提供）

# 方領

方領比起最常見的圓領露出的肌膚更多，但卻不像 V 領來得那麼侵略性，不會露出過多胸前的肌膚，但脖子和鎖骨的露出面積卻大大增加，露出鎖骨讓整體穿搭知性又增添小性感，方領帶點復古風味，配上澎袖絕對是吸睛亮眼的夏日穿搭。

▲韓系微辣穿搭。（圖／dappei提供）

# 開洞

開洞的設計在近期的日韓系穿搭中越來越常見，許多搭黨或許會覺得有點難以駕馭，但其實選對顏色以及款式，開洞的服飾也可以完美演繹。像是是基本款的黑色裙裝，有了腰間的開洞就為整體造型增添個性及小性感；或是選擇帶霧感的莫蘭迪色系，質感的色調不會讓整體落於俗套，前衛的開洞設計也更帶出整體設計感。

▲韓系微辣穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

這 3 個元素也是搭編近期很愛用在日常穿搭上的，不只看起來降溫，也充滿設計感，讓心機服飾依然充滿質感，想嘗試微辣風格的搭黨們不妨試試看吧！

文字編輯：chloe / 圖片來源：@leve.official

大熱天總是流汗到氣質全滅？快學 5 種「透膚上衣」穿搭術，讓你展現若隱若現的微辛性感！

韓妞衣櫃必備「方領設計」打造日常休閒優雅感，化身氣質小姊姊！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 韓系, 透膚, 方領, 開洞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

最容易日久生情星座Top 3！雙魚才第3、第1名「追他要從朋友做起」

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

上輩子有燒好香！「3星座女」特別被上天眷顧，天生富貴又多金

超美唇彩連發！植村秀絲緞光、Dior精華唇膏　仙女橘棕色#963必搶

超美唇彩連發！植村秀絲緞光、Dior精華唇膏　仙女橘棕色#963必搶

G-SHOCK「農家橡樹」男女錶進化　金屬八角圈質感升級 營養師曝挑選麵包「不發胖3原則」，熱量排行榜一次看！ 遇到別錯過！最適合當老公的3大星座男　Top 2根本寵妻魔人 後疫情貴婦發威直刷千萬　微風信義之夜業績衝4.7億 朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　隨意批評家人、伴侶超NG 梨形禮盒太可愛！Jo Malone英國梨與小蒼蘭推出10周年限量版 抓住夏天的尾巴！一人也能玩SUP立槳、3天2夜露營車自駕遊正夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面