宋慧喬剃平頭？新畫報每張都超仙！　網：離婚後越來越美

記者王則絲／台北報導

韓女星宋慧喬登上韓版《VOGUE》9月號封面，先前率先釋出的封面照已引起不小話題，近日更多內頁造型陸續釋出，絕美畫報再次電暈眾人，穿上溫柔典雅的大衣、裙裝，或是性感貼身的一字領禮服，全都美翻天，網讚：「離婚後真的越來越美」、「是仙女！」不過幾張All Back髮型乍看之下好像是剃了平頭一樣，讓不少粉絲都受到些許驚嚇。

上回已有先報導過宋慧喬這回接拍畫報的封面照，封面上宋慧喬穿著代言精品FENDI的秋冬新裝，一身貼身針織套裝，將不到160公分的身高穿成了180公分模特兒身形，修長比例超驚人。

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包括封面這套，和另一套圓波點襯衫裙裝，以及微透視的流蘇裙造型裡，宋慧喬以All Back油頭髮型出鏡，將頭髮全數往後梳、集中在後腦勺，讓人把目光都落在她挑不出缺點的漂亮臉蛋上，不過卻也不小心讓一些粉絲感到一陣驚嚇：「乍看以為剃平頭！」也只能說，宋慧喬就算真的剃平頭也美得不像話！

更多內頁造型裡，宋慧喬把一頭浪漫長捲髮放下來，先是駕馭起長及落地的裸杏色大衣，內搭針織胸衣，若隱若現展現溫柔女人味，同時又氣場爆棚；另一套黑色的交叉設計一字領貼身小禮服，將宋慧喬的S曲線完整顯現，纖瘦的鎖骨與肩頸美翻天，讓網友狂讚：「喬妹好美」、「離婚後更漂亮了」、「離婚後根本美到一個無法無天欸」、「這系列好仙」、「狀態超好！」

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