fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬剃平頭？新畫報每張都超仙！　網：離婚後越來越美

>

記者王則絲／台北報導

韓女星宋慧喬登上韓版《VOGUE》9月號封面，先前率先釋出的封面照已引起不小話題，近日更多內頁造型陸續釋出，絕美畫報再次電暈眾人，穿上溫柔典雅的大衣、裙裝，或是性感貼身的一字領禮服，全都美翻天，網讚：「離婚後真的越來越美」、「是仙女！」不過幾張All Back髮型乍看之下好像是剃了平頭一樣，讓不少粉絲都受到些許驚嚇。

上回已有先報導過宋慧喬這回接拍畫報的封面照，封面上宋慧喬穿著代言精品FENDI的秋冬新裝，一身貼身針織套裝，將不到160公分的身高穿成了180公分模特兒身形，修長比例超驚人。

►宋慧喬貼身裙勒出「180模特長腿」　秀智雪白天鵝頸、鎖骨齊發美翻

包括封面這套，和另一套圓波點襯衫裙裝，以及微透視的流蘇裙造型裡，宋慧喬以All Back油頭髮型出鏡，將頭髮全數往後梳、集中在後腦勺，讓人把目光都落在她挑不出缺點的漂亮臉蛋上，不過卻也不小心讓一些粉絲感到一陣驚嚇：「乍看以為剃平頭！」也只能說，宋慧喬就算真的剃平頭也美得不像話！

更多內頁造型裡，宋慧喬把一頭浪漫長捲髮放下來，先是駕馭起長及落地的裸杏色大衣，內搭針織胸衣，若隱若現展現溫柔女人味，同時又氣場爆棚；另一套黑色的交叉設計一字領貼身小禮服，將宋慧喬的S曲線完整顯現，纖瘦的鎖骨與肩頸美翻天，讓網友狂讚：「喬妹好美」、「離婚後更漂亮了」、「離婚後根本美到一個無法無天欸」、「這系列好仙」、「狀態超好！」

►孫芸芸上班這麼Chill？背度假風「編織包」辦公　同款賣到大缺貨

►這款「小小Logo」白T太好看！朴敏英、Rosé...女神們撞衫也要穿

關鍵字：

宋慧喬, 雜誌, 畫報, 平頭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

台灣首間「蔦屋書店辦公室」8／20開幕　收費180元起，還有啤酒喝到飽！

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

2.8萬坪中友百貨落腳彰化！　超大廣場還有電影院2024年開幕

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

5個iPhone實用功能最容易被忽略！輸入「蘋果」就能打出LOGO

「回憶殺」A＆F麋鹿登陸台灣！徵才網露餡：將一次開在這兩個地方 難怪一直胖！營養師曝「12個發胖壞習慣」：體積小食物是陷阱 只有更狂！跳水王子穿「東奧趕工毛衣」登封　網笑：年度最紅單品 跟「3星座」談戀愛真的太累人！獅子霸道控制狂、天秤什麼都隨便 2021秋冬6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻 女生注意！「4星座男」交往前後落差大，網公認：雙子最難搞 2.5億粉絲美國名媛要賣泳裝了！「胸下全空辣照」網看呆：好省布料

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面