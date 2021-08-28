學日本女孩的「小隻女穿搭」！152cm也能穿連身洋裝　露出腳踝秒增高

文／Dappei

日本人氣模特三戶夏芽憑著招牌的超短眉上瀏海、搞怪的拍照姿勢深受許多女生喜愛，身為萌系教主的她私下穿搭相當多變，身高 152 cm 更是小隻女們的穿搭範本。除了學習三戶夏芽的拍照 pose 之外，一起來偷師她的日系穿搭，百變風格還能有減齡效果！

# One Piece 不能少

懶人首選的 One Piece 洋裝是女生衣櫃不可少的百搭單品，身為小隻女的三戶夏芽也是連身洋裝的愛好者。小隻女若擔心穿連身洋裝會顯矮，推薦有腰身、綁帶設計的洋裝，會拉高身型讓比例更好，也能讓穿搭更富有變化。挑選 One Piece 洋裝建議不要過長拖地，露出點腳踝是最適合小隻女的長度。

# 用外罩衫、內搭打造層次感

除了單穿連身洋裝，也可以內搭 T-Shirt 、襯衫，外搭罩衫來製造層次感，為了避免視覺上太過於雜亂，若選擇較花俏的洋裝，建議著用素面的內搭；洋裝如果偏素，可以挑選有花紋、特殊版型的內搭，用素色洋裝襯托內搭的特殊性。外罩可以挑選針織、蕾絲或是近年流行的鉤針編織進行搭配，簡單就能營造層次感。

# 傘裙修飾身型

喜歡穿裙子的又會擔心看起來臃腫？那麼絕對要嘗試修飾 NO.1 的傘裙！傘狀版型的裙子可以有效地修飾假胯寬、蜜大腿，還能收復腰間的小贅肉。利用傘裙修飾下身，可以將上身紮進裙子裡，視覺比例也會較協調。

# 簡單也要有細節

看似基本的寬褲穿搭其實也藏有小訣竅，想讓穿搭更加精緻不如試試特殊剪裁、質料的上衣做搭配，像是蕾絲、澎袖、荷葉邊，也可以搭配短洋裝穿出層次。小隻女則建議將上衣紮起，或是挑選有收腰設計的衣款，整體會看起來更有精神也能偷偷修飾身型，若褲子長度太長可以將褲管反折，在細節上增添變化感。

# 吊帶褲俏皮又可愛

深受日本女生喜愛的吊帶褲在懶人穿搭也榜上有名，簡單配上 T-Shirt 絕對可以省去搭配的時間。穿球鞋之餘，也可以嘗試吊帶褲配上日系娃娃鞋，營造男孩感的同時還能添加一絲可愛，或是捨去丹寧色的吊帶褲，挑選亮色系肯定別有一番風味。

# 率性百搭五分褲

近年來的大勢流行單品少不了五分褲，長度方面對小隻女來說也是相當友善的單品之一，也有修飾蜜大腿的效果。簡單搭配 T-Shirt 就能展現率性；想要氣質優雅可以挑選溫柔的大地色系，搭配襯衫、皮鞋穿出知性風；若是喜歡酷甜路線可以穿高腰設計的五分褲，配上長靴能夠拉長腿部線條，百搭程度不在話下。

Dappei 結語：

三戶夏芽真的太可愛了，是連女生都會驚呼卡哇伊的程度！喜歡日系風格的搭黨絕對可以從她的私服穿搭中找尋靈感，也是小隻女們的穿搭福音（愛心）！

文字編輯：Jen / 圖片來源：三戶夏芽 IG

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