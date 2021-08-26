「大饅大力」雙胞胎私服太好看！同款單品換個包包　秒穿出不同風格　

文／Dappei

女裝品牌 mouggan 主理人「大饅大力」是一對雙胞胎，從原本的PTT發跡、創立粉絲團到共同創立服裝品牌，時至今日已經替自己的時尚理念發聲，而她們倆一個溫柔成熟，一個率性活潑，擁有著相似的長相卻穿出了不盡相同的風格。

大饅的精緻質感風

身為姐姐的大饅，很常穿著強調修長、拉長比例的衣服，質感度滿分，想要與她穿出相似效果絕對少不了長版衣服、薄布料、帶飄逸特質或是垂墜感強的單品。長版衣服可以選擇在膝蓋與腳踝之間的長度，太長太短都容易顯矮；高開衩設計顯露若隱若現的微辛感，也有修長雙腿的視覺效果，也讓人感覺仙氣滿滿；或是選擇高腰的下身與紮衣服穿法，同樣能拉長比例，而像是短褲、短襯衫的搭配，大饅會選擇有長褶裝飾的褲款來拉長線條。

大力的日系中性風

作為妹妹的大力穿著偏向俏皮小男孩風格，衣服整體輪廓更加寬鬆，例如寬大襯衫與褲子、大輪廓連身裙 ⋯⋯ 顯得俏皮自然。在布料方面，大力多選擇硬挺或是比較天然手感的材質，除了能塑造風格之外，上面任何的細節都會更明顯的被強調，利如打摺裝飾的地方會很立體，不像軟布料是拉長的垂墜線條；上面有的車縫線、扣子、反摺袖等裝飾也會特別明顯，是細節控可以試試看的選衣方法。

以下選出了幾張照片是兩姊妹穿著她們自創品牌 mouggan 的衣服，同款不同色卻穿出了各自不同的風格。例如一件針織長洋裝，大饅選擇搭配垂墜感強的白色長褲，非常能拉長線條；而大力則外搭一件薄罩衫來增加層次感，更加率性。

再來一件同樣是同款不同色的細肩帶套裝，明明已經上下都是同一套的衣服了，她們卻依然能用配件來襯出不同氣質。大饅用草編手提包、墨鏡、涼鞋來塑造高級度假感，一看還以為在熱帶 villa 度假，而大力則用簡單一個造型皮革肩背包來創造出俐落的都會感，看起來就像去咖啡館談案子的事業女強人。

Dappei 結語：

其實仔細看大饅大力的 Instagram 的話，就連調色風格都是一明一暗，而她們自創品牌的品牌標語便是「search for more」，因為每個人都有微小的不同，她們希望大家從服裝出發探索生活不同面向，就像她們兩個一樣，看起來相似，實際上卻能有截然不同的雙胞胎穿著。

文字編輯：Ariel / 圖片來源：大饅 Instagram 、大力 Instagram

簡單的精緻感最耐看，討論度爆表 5 家「極簡風網拍」推薦，俐落線條、簡約色系打造不過時質感美學



穿搭一定要花大錢嗎？值得投資的三樣「實用搭配小物」讓你散發精緻感，質感就出在細節裡！



Dappei

https://dappei.com/