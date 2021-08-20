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睡不著必看！6個「助眠小秘訣」，就從躺著不滑手機開始

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▲▼睡不著必看！6個「助眠小秘訣」 。（圖／Unsplash）

▲提升睡眠品質讓你變瘦又變美。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

想要擁有好肌膚，睡眠很重要，研究顯示，入睡後3小時是大腦分泌對肌膚好物質的高峰期，換句話說，掌握高品質睡眠，比塗抹任何昂貴保養品更有用，若你有睡眠困擾，以下幾個快速入睡小技巧，趕快學起來！

#睡前一小時泡熱水澡

泡澡後的體溫會在一小時迅速下降，這時候你會感到昏昏欲睡，藉由體溫差能增加睡意，因此從室溫進入冷氣房，也會有類似的助眠效果。

▲▼睡不著必看！6個「助眠小秘訣」 。（圖／Unsplash）

#利用香味幫助放鬆

以嗅覺喚醒大腦放鬆休息，像是薰衣草就擁有舒緩焦慮和幫助入眠效果，市面上也有不少枕香噴霧幫助製造舒適睡眠環境，不妨試試看！

#假日盡量別補眠

許多人會趁著休假或是假日把平日睡不夠的時間補回來，要知道這樣反而會打亂睡眠周期，使得正常上班日更難入睡，假日若要睡午覺請控制在2小時以內。

▲▼睡不著必看！6個「助眠小秘訣」 。（圖／Unsplash）

#晚上7點之後不要運動

睡前盡量避免激烈運動，因為運動會使體內溫度上升，睡意就會被抑制，建議若有運動則是在晚上7點前最好。

#涼枕是助眠幫手

好的睡眠是頭冷腳熱狀態，枕頭建議選擇涼感型，能幫助你更好入睡。

▲▼睡不著必看！6個「助眠小秘訣」 。（圖／Unsplash）

#睡前不要滑手機

睡前使用電腦或是手機，就會被螢幕的藍光影響，藍光除了傷害眼睛，還會改變晝夜節律，造成生理時鐘混亂，進而影響睡眠。

►不知不覺變醜了！睡前「6個錯誤動作」， 小心毀了好肌膚

關鍵字：

助眠, 秘訣, 失眠

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