「絲巾」男生也能用！只要一條就讓穿搭有層次　直接帥出新高度

文／Dappei

提到絲巾，我們腦中浮現的畫面大概是溫柔氣質的樣貌吧！但你知道嗎？除了絲絹材質的絲巾，棉麻為主的「Bandana」反而給人剛強不羈、復古懷舊的味道。「Bandana」源於印度語「To tie」的意思，是絲巾的一種，也是人們口中的方巾、彩繪大手帕；據說在美國獨立戰爭時期為了政治宣傳，喬治·華盛頓總統的老婆將其畫像繪製在方巾上頭，而如今「Bandana」則是型人們展現自我個性的配件之一，無論是街頭、時裝都可見其蹤影，靈活的配戴方式讓它不管是素色或圖騰，都能為穿搭增添風采，那就讓我們看下去吧！

#領巾

將絲巾繫在脖子上做為領巾使用的搭配方式，在各大街拍中頗為常見，而且對於夏季喜愛層次搭配卻不耐熱的朋友而言，可以選擇圖騰樣式的絲巾來做層次；而其他季節在配色上選用與自身衣服相近色，略鬆繫在脖子上，能使整體造型讓人為之一亮又有質感。

（圖片來源：1 2 3）

#頭巾

戴遍各種帽款卻覺得想為頭頂做不同造型嗎？不妨試試將絲巾做為頭巾，展現復古的一面吧！選用絲絹材質，在以包覆的方式綁在頭上，能結合復古與都會感，展現滿滿的時尚品味。而 Bandana 具休閒感的棉麻材質，經過幾次對摺再以不同角度綁在額頭附近位置，無論街頭或日系風格，都能增添亮點並融入。

（圖片來源：左 右）

#裝飾

若覺得上面兩種層次搭配提案太過顯眼，以絲巾取代腰帶或綁在較不容易一眼看見的位置，也是種讓穿搭不無聊的方式。甚至有些店家會將腰果花樣式的方巾結合扣環，讓型人們方便繫在腰間展現不同的層次搭配。

（圖片來源：左 右）

#配件點綴

除了自己身上，喜歡戴帽子的朋友可以嘗試將亮眼的絲巾綁在素色帽款的帽簷上；而當你想為包包裝扮一番，將具有特色的絲巾綁在包包提把，色系選用與當天衣著或包款相似，都能給人好品味的第一印象！

（圖片來源：左 右）

Dappei 結語：

絲巾透過不同材質與顏色、圖紋的碰撞，無論是休閒場合的西裝搭配，或日常的工裝、街頭、日系風格，熱愛層次穿搭的搭黨們，在炎炎夏日不妨嘗試以喜愛的絲巾款式，經由不同用途的佩戴，為層次搭配演繹一場輕便的穿搭之旅。

文字編輯：Yei

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