奧斯塔羅12星座一周運勢0823-0829　牡羊朋友快衝威力彩、水瓶當心了

20210823-0829奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！學事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠定你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要避免粗心大意的狀況出現。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方的情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此下周雙方對於情感的付出是非常用心的。

TOP3：雙子座金錢運最旺！正財運勢非常良好，可以多加強本業有機會賺到許多錢，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

本周需注意星座



1.雙魚座事業運需要留意：建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

2.獅子座愛情運需要留意：對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。

3.巨蟹座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

牡羊座

整體運勢★★★★★

下周牡羊朋友顯得自在且無拘無束許多，過往束縛著你的事情都將晴朗許多，手邊的事情也不易受到任何的阻礙，對於自己的目標也更加明確。

愛情運勢★★★★★

雙方的情感在下周顯得毫無拘束，在這段情感中雙方都感覺到頗大的空間，也因為如此雙方對於情感的付出是非常用心的。



事業運勢★★★★

學事業方面下周也顯得晴朗許多，許多目標或規劃都在下周得到了驗證，也代表目前的計畫是正確的，而如果是業務工作性質的朋友如有出差談合作的機會，成功機會也大上許多，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周或許可以小小試個手氣，有望進點小財。

金牛座



整體運勢★★★★

金牛朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，要多加把握。

愛情運勢★★★★

下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握。

事業運勢★★★★★

學事業方面對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你在下周終於可以緩下來，好好喘口氣了。



愛情運勢★★★★★

下周面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業運勢★★★★

學事業方面成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

正財運勢非常良好，可以多加強本業有機會賺到許多錢，若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

巨蟹座



整體運勢★★★

下周巨蟹朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

學事業上將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

獅子座



整體運勢★★

下周獅子朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的對於事情，也因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現。

事業運勢★★★

學事業方面顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，錯失了許多表現自己的機會。

金錢運勢★★★★

偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

處女座



整體運勢★★

下周處女朋友要注意自己的情緒反應，將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情感到些許的無力。



愛情運勢★★

過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通但效果不彰，要注意彼此因情緒而導致的脾氣。

事業運勢★★★

情緒上的混亂最直接影響的就是學事業，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的狀況。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。



愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，單身朋友可以注意一下，或許會有不小心擦出的火花，讓你感覺到愛情的美好，要好好把握。

事業運勢★★★★

學事業將是一次的轉機，下周要好好的努力，這將奠定你日後在工作及學業上是輕鬆或是辛苦的重要時刻，所以要避免粗心大意的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，奧斯則建議海外標的會比較好。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來。

愛情運勢★★★

對於愛情中現況感到些許的冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，讓對方感到些許的灰心，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業運勢★★★

學事業呈現停滯不前的狀況，原因來自自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去狀況，如果懂得趁這機會改善過去問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★

下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求而透支了自己的經濟。

射手座



整體運勢★★★★

下周射手朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊都將開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。



愛情運勢★★★★

受到整體運勢的影響，雙方的關係也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當良好。

事業運勢★★★★

學事業方面也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★★

下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★

下周彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感也提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★

下周在工作學業上自信心相當的強烈，讓自己做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

水瓶座

整體運勢★★★

水瓶朋友要稍微當心了，過往的努力是否都又沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響導致有些許破壞的暗示存在。

愛情運勢★★

問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題要兩人好好的溝通與努力。

事業運勢★★★

目前的學事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作，要多加注意。

金錢運勢★★

財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能，盡量把錢省下來吧。

雙魚座



整體運勢★★★

下周雙魚朋友面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為部分問題的產生讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★

下周雙方情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

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