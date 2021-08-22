「氣炸鍋變蒸龍」只要一招　米其林主廚教用「一張紙」就OK

▲飛利浦推出最新款氣炸鍋，強調減少油煙，並請名廚林泉上菜。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

身為氣炸鍋始祖，飛利浦近期終於上市旗下最新款「健康氣炸鍋HD9742」，因應近年來健康、低醣少油的飲食趨勢，這款可讓使用者吃到炸物口感卻少油烹煮的產品，也持續熱銷，最新款升級版採用新底盤設計減少油煙，還請來米其林一星餐廳主廚示範料理，只見他巧用一張「烘焙紙」就能蒸煮，最快10分鐘就搞定蒸魚。

▲飛利浦隔三年後推出旗下最新氣炸鍋，配件豐富，售價8,990元。

飛利浦推出氣炸鍋商品10幾年，改版慢工出細活，在2018年推出體積更小的款式之後，近期又在台上市最新款HD9742，與前代最大不同，便是機內採用「雙海星底盤」設計，透過海星形狀線條的底盤，可引導烹飪時瀝岀的油留置與特定區域，避免溫度過高而產生油煙，號稱可減少油煙量達99%、同時瀝除高達90%的食物油脂。

▲雙海星底盤設計，強調可以減少大部分的油煙產生。

HD9742體積與上代一樣不佔空間，外觀採用弧面設計，並以優雅白搭配上玫瑰金配色，不但強調精緻感，還多了優雅奢華的氣氛，默默喚出主婦與小姐們的粉紅泡泡，容量共4.5L，約可供4人伙食，並可搭配雙層架加倍容量，提供40度至200度溫度設定，並針對料理新手打出免解凍、免預熱、免翻面，設定時間便可去做其他事，全程免顧火。

▲玫瑰金搭配白色氣炸鍋機身，很有女人味。

另請來連續三年獲米其林一星餐廳MUME行政主廚林泉，設計3道菜單，除了一般人熟知到氣炸功能，也能進行蒸煮，不用特殊的配件，只要用一張烘焙紙包著魚肉、香料跟配菜，放入氣炸鍋料理即可，還可用12分鐘就能做出風味起司蛋糕，不但能做出清蒸菜色，連烘焙點心也沒問題。

▲用可烘烤的烘焙紙將魚肉包起，放入氣炸鍋中，便可達到「蒸煮」的效果。

長庚毒物實驗室護理師譚敦慈曾建議，氣炸鍋在購買前需要注意幾點，包括內部塗層及是否易清洗，且塗層是否完整，在使用前，先空燒去除異味，另外盡量以120度以下的溫度料理，採取拉長時間的方式來烹飪，每次使用後都需徹底清潔。

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