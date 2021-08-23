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包・開箱／COACH爆款Tabby手袋變軟了！Jlo、木村光希搶拎特殊「峽谷色」

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記者王則絲／專題報導

COACH的Tabby手袋自2019年推出便一路火紅到現在，成為品牌的熱賣包款之一，繼上回的「Pillow Tabby」枕頭包之後，2021秋季則是重新延伸、改造，帶來了全新「Soft Tabby」系列手袋，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與木村光希都已搶先背上示範亮相，本系列主打最特別的「峽谷色」，不過今天《ET FASHION》要來帶大家開箱的是，推薦給少女們最百搭、溫柔的小姐姐風米白色！

▲COACH Soft Tabby。（圖／翻攝自IG）

▲COACH Soft Tabby。（圖／翻攝自IG）

▲形象照中木村光希的狗狗Hikaru也擔任要角。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

「Soft Tabby」系列手袋，以1970年代經典包款為原型，保留住高辨識度的長方形、梯形輪廓，以及標誌性C字母金屬扣飾，接著將硬挺的皮質改為柔軟小牛皮打造，製作出類似於羊皮的絲滑軟嫩觸感，手感相當療癒、高級。

▲COACH Soft Tabby。（圖／翻攝自IG）

▲莫允雯示範米白色Soft Tabby。（圖／翻攝自IG@xtina0505）

本次開箱「Soft Tabby」米白色款式，沒有死白色的螢光感，而是多了點奶茶色調，女星莫允雯便是示範此款，背起來彷彿溫柔的韓系小姐姐，不挑膚色又百搭。

「Soft Tabby」系列手袋由於材質變得更軟，內部空間就不易被侷限，也就是變得更好裝了！一大格收納空間外，也附有拉鍊小暗袋，包身背後亦有一層拉鍊暗袋，可安全放置重要物品，且Soft Tabby同時附有腋下包短背帶，以及可調節長背帶，能隨時轉換風格。

▲COACH Soft Tabby。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH Soft Tabby。（圖／記者王則絲攝）

▲Soft Tabby內部細節。（圖／記者王則絲攝）

本季推出的全新「Soft Tabby」系列，共有推出七款顏色，包括黑、白、粉、金鳳花黃色皮革款式，兩款老花提花布款式，以及最特別的「峽谷色」，其中主打的是珍妮佛羅培茲與木村光希都有示範的「峽谷色」，「峽谷色」款式配色靈感正是來自壯觀的美國大峽谷，採用一天當中會出現的光影顏色來搭配，給人一種溫暖夕陽、舒適傍晚的感受，且唯有此款是運用麂皮材質拼接打造，想成為焦點、不打安全牌的朋友，則可以選擇此款特殊配色。

▲COACH Soft Tabby。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH Tabby。（圖／品牌提供）

▲本系列主打「峽谷色」以及「金鳳花黃色」，Soft Tabby NT＄16,800。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, COACH, Tabby, Soft Tabby, 峽谷色, 珍妮佛羅培茲, 木村光希

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