這台兒童滑板車超過4萬元！　FENDI聯名款高調秀Logo

▲FENDI Kids攜手瑞士知名滑板車品牌Micro推出兩款兒童滑板車。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

微風南山精品童裝專區Petit Luxe集結FENDI、Chloé、Dolce & Gabbana等精品品牌，除了精緻童裝，近日引進FENDI Kids與瑞士知名滑板車品牌micro聯手推出的兒童滑板車，分別為3至6歲的孩童設計三輪踏板車、8至14歲的兒童滑板車，價位也是精品級，大童滑板車要價42,980元。

▲FENDI Kids X Micro三輪踏板車，24,880元。



FENDI Kids不僅在童裝呈現滿版的Logo圖案，與瑞士滑板車品牌micro的聯名設計也注入招牌設計，適合小童的三輪踏板車最初是可讓幼兒乘坐滑行的FENDI標誌收納箱，隨著小寶貝長大可移除成為三輪踏板車，車身為品牌經典黃色、踏板布滿FF Logo；大童的滑板車則是可摺疊設計，踏板及便攜手提帶皆印有標誌性FF logo，品牌辨識度百分百。

▲FENDI Kids X Micro滑板車，42,980元。



演藝圈放閃夫婦王陽明與蔡詩芸育有一歲多的女兒Katiya，兩人對女兒的照顧無微不至，同時也不忘當最時尚的父母，王陽明近日接下德國手推車品牌ABC Design代言，特別為女兒挑了一款全黑內裝搭玫瑰金的推車，大讚推出門立刻變身潮流爸爸，而容易操作的特色，讓他與前世情人約會更方便了。



▲王陽明帶女兒Katiya出門，推德國品牌ABC Design手推車。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）



►香奈兒 J12 33毫米限量錶新內在 黑白純色最經典

►亮・珠寶／驕傲秀出右手的雞尾酒戒 糖果配色甜蜜蜜



