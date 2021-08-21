LIFE・經典／依天氣可變換樣貌的避世小屋　用滑軌「滑出」露台、陽光屋

▲Cabin Anna by Caspar Schols。（圖／翻攝Cabin Anna官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

建築似乎出現越來越多可能，近日獲得知名建築獎項的「ANNA」就是一例，這款由荷蘭設計師打造的避世小屋，最大特色就是可以隨著天氣，將整棟屋子改頭換面，使用者可以在房間中央露台享受自然美景，或是在天氣不好時「創造」出房子側邊的陽光室進行採光，甚至能把玻璃帷幕打開，讓你在家就像在戶外。

ANNA小屋由荷蘭設計師Caspar Schols打造，事實上他沒有任何建築背景，但在他於2016年為她母親打造第一棟ANNA小屋之後，就對建築產生了興趣，而他的模組化「ANNA」作品，也為他贏得許多建築獎項，包括在該業界知名的Architizer A+ 2021年度建築獎，如今也將公開對外開賣ANNA小屋。

符合這幾年的建築趨勢，減少環境破壞、垃圾製造、與自然共生的設計大勢，加上新冠肺炎疫情影響全球的因素，讓具有避世、自然、簡易搭建元素的小木屋，成為受到矚目的建築項目，在可能或變為經常居家避疫的情況，也讓許多人對於自家後院（或土地）上放置一個小木屋達到「類度假」功能感到興趣高昂。

ANNA是由兩個獨立的外殼構成，透過滑軌平台的安置，能讓這棟小屋依照使用者的心情，變更它的樣貌，其中內部玻璃框架的設計，則是小屋最特別的地方，隨著移動木製外層的位置，可以在小屋中央跟側邊創造出一個景觀空間，中央的玻璃框架還能再透過滑軌開啟，形成一個露天平台，讓使用者能打破室內室外的界線，舒服的在家乘涼。

這樣的設計是源於「與自然共存」的概念，ANNA能以不同天氣來調整結構，達到一個最舒適的居家空間，房子內部的配置包含所有生活必需品，包括淋浴間、廁所、完整的廚房和放置床鋪的地方，它甚至還可以有一個地板下收納的泡澡缸，此外取暖的暖爐、太陽能板和廢水處理系統也可進行客製，目前價格尚未公布，預計今年第四季將會正式開賣。

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