林昀儒靦腆笑容秀4.4萬元DIOR鞋　文姿云曬新包開心喊：在房間背著轉圈圈



記者林明瑋 / 台北報導

參加東奧桌球賽事奪牌的「國民金孫」林昀儒8月17日剛過20歲生日，今天（8/21）在IG限動上露出靦腆笑容，鏡頭前一雙DIOR運動鞋相當醒目，他開心寫下「Thanks」，並標記DIOR，這雙鞋屬於限量聯名系列，要價4萬4千元。

▲林昀儒秀出他很喜歡的DIOR B27運動鞋。（圖／翻攝林昀儒IG）



▲DIOR與Shawn Stussy聯名推出的限量款B27運動鞋，44,000元。

林昀儒收到的DIOR B27運動鞋，是品牌與加州設計師Shawn Stussy聯名推出的限量系列，以小牛皮打造，鞋身上有孔眼、Dior Oblique圖案，都是經典細節，與一般款的不同之處，在於鞋後跟有搶眼的紅色「DIOR」字樣，林昀儒相當喜愛，不過精品運動鞋適合日常造型，球場上需要專業運動鞋，期待林昀儒穿上秀穿搭。

▲王齊麟戴著DIOR太陽眼鏡，帥度破表。（圖／翻攝王齊麟IG）



▲文姿云收到DIOR送的Travel系列化妝袋，開心大讚「好美」。（圖／翻攝文姿云IG）



▲DIORTRAVLE系列小尺寸化妝袋，92,000元。

除了林昀儒，文姿云、王齊麟等選手也都曬過精品品牌送上的禮物，空手道「小清新」文姿云原本就對造型很有一套，出發奧運之前，才秀出NIKE與Sacai聯名鞋，潮味滿滿，過去的照片中出現過LV包、COACH包等配件，都是亮點。在隔離期間收到DIOR Travel系列化妝袋，讓她大呼「好美啊」、「直接在房間背起來轉圈圈」！品牌表示，送上禮物是對為國爭光的選手表示心意，也很開心他們喜歡。

▲文姿云出發奧運前，曾秀出NIKE與Sacai聯名系列（上圖起），她的日常穿搭中，有LV包、COACH包等配件。（圖／翻攝文姿云IG）