料理之王「調理包」每包55元！加熱就能吃　比超商便當還划算

文／C編

受到疫情影響，很多人都會選擇在家裡煮，但每天煮偶爾也會變不出花樣，「Her和她」推出「料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組」，每一包就是一道佳餚，可以直接加麵變成義大利麵，也可以直接配飯變成燴飯之類的料理，非常方便又實用。

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▲料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組，原價1979元、特價990元，點我購買。



料理之王人氣主廚總共有18包，黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，每一種口味都是3包，想要吃的時候只要直接放進熱水裡面煮3到5分鐘，或是蒸煮5分鐘、微波爐加熱2分鐘，就可以輕鬆上桌，超級方便又省時。

重點是這幾道調理包除了義大利麵醬需要加麵食用之外，黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞可以自當一道菜，也可以直接作為簡餐，配飯就可以食用，有時候下班晚了，或是晚上想來點宵夜，就可以直接5分鐘快速上菜。

喜歡辣味，有黑椒牛柳、川味辣雞，小朋友不能吃辣，也有和風咖哩雞、精燉豚肉、蛤蜊海鮮或是蕃茄蘑菇，其中川味辣雞更是料理之王第一屆冠軍廚師陳首宏研發設計，想必可以滿足老饕的味蕾。

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「Her和她」推出「料理之王人氣主廚推薦即熱即食調理包18包超值組」，原價1979元、特價990元，一包才55元，比起超商很多盒飯還要便宜，而且是大師級作品，整盒買回家再也不擔心沒有煮菜靈感，即便是新手也可以變出大師級料理。