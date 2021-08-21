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金曲・紅毯／Lulu穿成一顆彩色「沐浴球」！直接搶走紅毯主持人風采

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記者王則絲／台北報導

第32屆金曲獎頒獎典禮於稍早正式開始，紅毯主持人瑪麗率先以一身粉色條紋褲裝俏皮現身，搭檔鼓鼓呂思緯，則是帥氣黑西裝配銀白髮色，緊接著擔任典禮主持人的Lulu黃路梓茵率先踏上紅毯，一身「彩色沐浴球」裝扮立刻蓋過瑪麗與鼓鼓的風采，她也表示這套搶眼造型就是「誰都無法靠近」，保持防疫距離。

▲lulu。（圖／金曲32）

▲Lulu穿成一顆「彩色沐浴球」強押星光大道主持人風采。（圖／翻攝台視提供）

Lulu身上「彩色沐浴球」裙裝來自Marc Jacobs 2020春夏，上頭每一層都運用了高飽和度的不同色調，並佈滿花朵印花，下身搭配藍紫色緊身褲以及鮮紅高跟鞋，整個人走出撞色的極致，像霓虹燈一樣吸睛，超蓬鬆份量感的效果，讓Lulu像一顆球一樣讓人難以接近，她也笑稱這造型就是要大家「不要靠近」，提醒大家保持防疫安全距離。

▲Marc Jacobs 2020SS。（圖／翻攝官網）

▲Marc Jacobs 2020春夏。（圖／翻攝官網）

服裝之外，Luluc紅毯造型還佩戴了Tiffany & co.高級珠寶系列，兩只鉑金鑲嵌逾4.51克拉哥倫比亞祖母綠與鑽石戒指，和鑲嵌黃鑽鑽石耳環，珠寶行頭總價17,745,000元。

▲Lulu戴Tiffany珠寶。（圖／Tiffany提供）

▲Lulu戴Tiffany珠寶。（圖／Tiffany提供）

▲Lulu紅毯造型佩戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌逾4.51克拉哥倫比亞祖母綠與鑽石戒指，約NT$1,107萬、鉑金鑲嵌逾15.39克拉丹泉石與鑽石戒指，NT$1,705,000、鉑金與18K金鑲嵌黃鑽與鑽石耳環，NT$3,265,000。

▲瑪麗、鼓鼓（圖／金曲32）

▲星光大道主持人鼓鼓、瑪麗。（圖／台視提供）

關鍵字：

lulu, 黃路梓茵, 金曲獎, 紅毯, 星光大道

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