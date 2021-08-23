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太妍緊緻肌膚挑戰大7歲宋慧喬　仍然尬不贏「始祖代言人」的地位

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記者李薇／綜合報導

《少女時代》成員太妍甜美高亢的嗓音，擁有大批粉絲追隨，受到很多人歡迎，最近她換上一頭粉紅色的仙女髮色，為雪花秀拍攝全新的時尚畫報，搭配同樣玫瑰金色的細肩帶洋裝，展現出滿滿仙氣，讓網友都大呼「實在太美了」！

太妍經常為了新專輯或是新造型換上新的髮色，這次為了雪花秀全新的乳霜，讓髮色變得更加粉紅，看起來膚色也變得更加白皙彈力又緊緻，32歲保養起來能夠達到零細紋也是相當厲害，不過對比一下雪花秀代言人宋慧喬可以說是功力還不夠深。

39歲的宋慧喬身為雪花秀第一代的代言人，可以說是超級厲害，已經快奔四的年齡不但肌膚照樣有彈力，看起來非常緊緻，近距離拍攝畫報也完全看不出來臉蛋有下垂的跡象，真的是人人都稱羨的女神無誤。

雪花秀這個品牌對於愛茉莉集團一直以來都不一般，不只是集團底下比較「貴婦等級」的品牌定位，愛茉莉集團第一罐臉部保養ABC霜就是人蔘霜的前身，所以可以說是集團具有歷史性以及代表性的品牌，因此20多年來都沒有找代言人。

直到2018年宋慧喬卸下蘭芝代言人，才接手雪花秀，成為品牌第一個代言人，可見品牌本身的產品就夠厲害、成分以及科研技術也是最先進、濃度最高的代表作，根本不需要名人加持，就能賣得「嚇嚇叫」。

提到乳霜，最近BY TERRY也推出全新「玻尿酸怦怦清透保濕霜」，首度使用了獨家研發的激光煥亮複合配方，它包含了能夠提供肌膚深層保濕的8種不同分子玻尿酸，並以純植萃成份配方為主、無添加香料，達到皮膚零負擔，讓肌膚自然散發光采活力。

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關鍵字：

少女時代, 太妍, 雪花秀, 蘭芝, 宋慧喬, 保養, 人蔘霜

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