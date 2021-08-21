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金曲・紅毯／HUSH「披仙氣黃紗」比女星還美！　水鑽背心內全空辣翻

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▲第32屆金曲獎星光大道，HUSH 入圍《最佳作曲人獎》。鼓鼓拉裙擺（圖／翻攝LINE TV）

▲HUSH 入圍第32屆金曲獎星光大道《最佳作曲人獎》。（圖／翻攝LINE TV）

記者鮑璿安／台北報導

第32屆金曲獎星光大道在稍早揭開序幕，四度入圍金曲獎的歌手HUSH本次以一套中空西裝外套搭配繚繞的黃色紗裙步上紅毯，造型來勢洶洶，連一旁的主持人鼓鼓與瑪麗還需要幫忙拉裙襬，仙氣噴發的模樣立刻成為焦點。

▲第32屆金曲獎星光大道，HUSH 入圍《最佳作曲人獎》。鼓鼓拉裙擺（圖／翻攝LINE TV）

▲第32屆金曲獎星光大道，HUSH 入圍《最佳作曲人獎》。鼓鼓拉裙擺（圖／翻攝LINE TV）

▲Hush穿Weisheng PARIS （圖／Weisheng PARIS粉絲專頁）

▲Hush穿Weisheng Paris 。（圖／翻攝自Weisheng Paris粉絲專頁）

▲HUSH 身穿Lacoste白色西裝搭配Weisheng Paris水鑽背心與訂製黃紗禮服。（圖／翻攝LINE TV、品牌粉絲專頁）

HUSH身穿Lacoste白色西裝，以俐落剪裁勾勒纖瘦身型，而西裝外套內直接空無一物，運用透視水鑽背心放送出若隱若現的曲線。為了營造出柔中帶剛的獨特氛圍，HUSH相中旅法台灣設計師Weisheng Paris作品，品牌擅長以柔美線條修飾體態，在西裝外套之外加上輕薄黃紗設計，並搭配Christian Louboutin William 金色高跟短靴呼應，果然在今晚紅毯上脫穎而出。

▲珠寶 。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Limelight Sunny Side of Life系列頂級珠寶鑽石胸針NT$ 7,200,000； Possession 系列18K不對稱白金鑲鑽戒指，NT$ 580,000 。（圖／品牌提供）

HUSH還以PIAGET 伯爵Limelight Sunny Side of Life系列頂級珠寶鑽石胸針加持，並戴上18K不對稱白金鑲鑽戒指，成為指間亮點，全身珠寶總價值超過80萬元，為他助陣奪獎氣勢。連主持人瑪麗都忍不住讓HUSH直接上演轉圈圈，無死角秀出全身造型，成為本次紅毯一大看點。

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關鍵字：

金曲獎, 金曲, 金曲32, HUSH

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